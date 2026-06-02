Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Xiaomi добавила поддержку протокола Apple AirDrop в функцию быстрой передачи файлов Quick Share на смартфонах под управлением HyperOS 3. Обновление позволяет смартфонам Xiaomi обмениваться файлами и контактами с устройствами Apple через беспроводное соединение.

По сообщению 9to5Google, китайский производитель объявил о доступности функции в социальной сети X, указав в качестве примера совместимого устройства свежий флагманский смартфон Xiaomi 17T Pro. При этом только этой моделью поддержка явно не ограничится — обновление будет распространяться и на другие аппараты с HyperOS 3, при отсутствии аппаратных ограничений. Но точный список пока не раскрыт.

Служба Quick Share теперь может распознавать устройства на iOS и выполнять передачу данных, если пользователь iPhone установил видимость профиля в режим «для всех на 10 минут». Поддержка AirDrop устраняет давнее препятствие для пользователей Android, которые ранее не могли быстро обмениваться файлами через соединение на базе технологии Bluetooth с владельцами техники Apple. При этом механизм работает независимо от наличия получателя в списке контактов, поскольку для успешного завершения отправки требуется исключительно корректная настройка видимости на стороне iOS.

Совместимость с AirDrop уже появилась на устройствах Samsung и других брендов на базе Android, в том числе на моделях Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra.