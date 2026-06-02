Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Некоторые смартфоны Xiaomi научились обм...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Xiaomi добавила поддержку протокола Apple AirDrop в функцию быстрой передачи файлов Quick Share на смартфонах под управлением HyperOS 3. Обновление позволяет смартфонам Xiaomi обмениваться файлами и контактами с устройствами Apple через беспроводное соединение.

По сообщению 9to5Google, китайский производитель объявил о доступности функции в социальной сети X, указав в качестве примера совместимого устройства свежий флагманский смартфон Xiaomi 17T Pro. При этом только этой моделью поддержка явно не ограничится — обновление будет распространяться и на другие аппараты с HyperOS 3, при отсутствии аппаратных ограничений. Но точный список пока не раскрыт.

Служба Quick Share теперь может распознавать устройства на iOS и выполнять передачу данных, если пользователь iPhone установил видимость профиля в режим «для всех на 10 минут». Поддержка AirDrop устраняет давнее препятствие для пользователей Android, которые ранее не могли быстро обмениваться файлами через соединение на базе технологии Bluetooth с владельцами техники Apple. При этом механизм работает независимо от наличия получателя в списке контактов, поскольку для успешного завершения отправки требуется исключительно корректная настройка видимости на стороне iOS.

Совместимость с AirDrop уже появилась на устройствах Samsung и других брендов на базе Android, в том числе на моделях Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750
Google объявила, что Android-смартфоны массово научатся передавать файлы на iPhone через AirDrop
Nothing выпустила аналог AirDrop и почему-то удалила его через несколько часов
Huawei представила смартфоны Nova 16 Ultra и Nova 16 Pro — чип Kirin 9010S, камера на 200 Мп и батарея на 7000 мА·ч
Huawei представила смартфоны Nova 16 и Nova 16z со спутниковой связью, ёмкими батареями и быстрой зарядкой
Рынок смартфонов ждёт худший год в истории — продажи рухнут почти на 14 %
Теги: смартфоны, xiaomi, airdrop
смартфоны, xiaomi, airdrop
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.