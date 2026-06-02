Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России

Роскомнадзор заявил об отсутствии ограничений доступа к официальному репозиторию пакетов Python Package Index. Ранее 1 июня российские пользователи массово сообщали о невозможности загрузить сайт PyPI.org.

Источник изображения: wikipedia.org

Пресс-служба ведомства передала изданию «Коммерсантъ», что РКН не вводил блокировок в отношении индекса пакетов Python и не фиксирует трудностей с его загрузкой. Одновременно на платформах detector404.ru и Сбой.рф поступали жалобы от пользователей, которые не могли открыть сайт репозиторий.

Наибольшее количество обращений пришлось на промежуток с 14:00 до 18:00 по московскому времени, а за сутки сбой заметили до 10 тысяч человек по данным detector404.ru. Издание «Код Дурова» указало, что проблемы с доступом к Python наблюдаются второй день подряд, при этом соединение с pypi.org обрывается на этапе TLS, протокола шифрования, защищающего передачу данных между клиентом и сервером.

Аналогичная ошибка была зафиксирована неделю назад при попытке открыть сервис DeepSeek. Специалисты отметили сходство технических проявлений обоих инцидентов, связанных с сетевым соединением.

Теги: ркн, python, роскомнадзор
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
