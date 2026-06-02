Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким

Вчерашний дебют платформы Nvidia RTX Spark для ПК под управлением Windows наделал немало шума, и многие конкуренты компании сочли нужным высказаться по этому поводу. Помимо Qualcomm, это сделала и компания Intel, которая подчеркнула, что рыночный путь любой новой платформы с архитектурой Arm в сегменте ПК под управлением Windows не может быть простым и лишённым трудностей.

Источник изображения: Nvidia

Представителям Tom’s Hardware удалось обсудить эту тему со старшим директором по управлению продуктами клиентского подразделения Intel Нишем Нилалоджананом (Nish Neelalojanan). По его словам, выход RTX Spark корпорация Intel воспринимает со «здоровой дозой паранойи», но понимает, что платформа не только будет отличаться высокой ценой, но и может столкнуться с проблемами совместимости и поддержки различного ПО.

«Nvidia выпускает великолепные продукты, правда? И они знают, как заниматься геймингом, всеми этими разными вещами. По этой причине мы всегда воспринимаем всё со здоровой дозой паранойи, но при этом всегда очень, очень уверены в своих продуктах», — признался Нилалоджанан. Он добавил, что выход любого CPU с архитектурой Arm на рынок сопровождается кучей проблем с совместимостью, а потому Intel уверена, что располагает подходящим сочетанием CPU и GPU для клиентов — как в игровом сегменте, так и для нагрузок, связанных с инференсом в ИИ.

Nvidia очевидным образом способна использовать свой вес в отрасли для продвижения собственных процессоров для ПК. Именно ей удалось заставить Adobe заняться разработкой версий Photoshop и Premier Pro, обеспечивающих врождённую поддержку процессоров с Arm-совместимой архитектурой, включая собственно RTX Spark. «Nvidia остаётся великолепным партнёром. Мы продолжим работать с ней, вы уже видели наши анонсы. У нас есть долгосрочные проекты с ними, у нас обоих есть планы, развитием которых мы будем заниматься совместно, но остаются и области, где мы будем конкурировать друг с другом, но я думаю, что это полезно для отрасли, когда есть различные варианты для выбора», — заявил представитель Intel.

Основными проблемами, с которыми Nvidia столкнётся при продвижении платформы RTX Spark на рынке, по мнению Intel, окажутся нюансы с совместимостью ПО и высокая стоимость результирующей продукции. Платформа Intel Wildcat Lake при этом, по словам Нилалоджанана, способна предложить довольно доступные конфигурации с 8 Гбайт памяти в одноканальном исполнении. Сама Nvidia ещё не назвала стартовых цен для систем семейства RTX Spark, но по мере приближения осени они неизбежно будут раскрыты.

Теги: rtx spark, nvidia, intel, windows on arm
