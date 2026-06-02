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Глава Nvidia пообещал справиться с любым спросом на процессоры, несмотря на дефицит чипов

Компания Nvidia на этой неделе заявила о нешуточных амбициях на рынке ПК, предложив платформу RTX Spark, которая позволит ей побороться с Intel и AMD в сегменте центральных процессоров потребительского класса. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) полон уверенности, что у компании хватит ресурсов для наращивания поставок в условиях бума ИИ.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

«Мы обеспечили объёмы поставок с учётом очень стремительного роста по всем этим системам. У нас есть возможность обеспечить рынок в условиях очень резкого роста, но мы всё равно ограничены со стороны поставок», — традиционно эмоционально охарактеризовал ситуацию в отрасли Дженсен Хуанг, на которого ссылается Reuters. Он также добавил, что Nvidia сейчас в инфраструктуре Тайваня является крупнейшим покупателем местной продукции. Выпуском чипов для Nvidia традиционно занимается компания TSMC, основная часть предприятий которой сосредоточена на Тайване, хотя недавно выпуск 4-нм продукции TSMC начала в Аризоне.

Процессоры Vera серверного назначения, по словам Дженсена Хуанга, будут ещё более популярны, чем GPU марки Nvidia, поскольку центральные процессоры играют более важную роль инференсе уже обученных ИИ-моделей. «Это будет наш новый главный драйвер роста», — охарактеризовал процессоры Vera генеральный директор Nvidia.

Попутно он высказался о своём стремлении платить сотрудникам компании как можно больше, проводя параллели с историей про забастовку сотрудников Samsung Electronics. Идеи об угрозе для рынка труда со стороны ИИ основатель Nvidia отметает решительным образом. По его мнению, внедрение ИИ только способствует росту выручки, прибыли и ВВП в национальных и мировых масштабах.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, ии, ии-бум
nvidia, дженсен хуанг, ии, ии-бум
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