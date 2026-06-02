Погрязшая в долгах GoPro признала, что дефицит памяти может её добить

Само по себе не очень устойчивое, мягко говоря, финансовое положение GoPro уже не является новостью — о поиске стратегических альтернатив компания заявила ещё в середине прошлого месяца. Теперь же она утверждает, что не может гарантировать сохранение бизнеса в условиях растущих долговых обязательств и дефицита микросхем памяти.

Напомним, основным видом продукции GoPro являются камеры для любителей активного образа жизни, способные выдерживать агрессивное механическое воздействие, осадки, экстремальные температуры и погружение под воду. Для производства камер нужны микросхемы памяти, а их GoPro в условиях усугубляющегося дефицита получает всё меньше. Цены на память выросли на 80–115 %, а поставщики ещё в апреле уведомили GoPro о том, что будут сокращать снабжение компании микросхемами памяти. Соответственно, она сможет выпустить меньше продукции, чем планировала. В первом квартале её выручка сократилась на 26 %, компания не смогла в полной мере выполнять свои долговые обязательства перед кредиторами и задумалась о реструктуризации долгов.

На этой неделе GoPro призналась, что «существуют значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», а обновлённая финансовая отчётность будет опубликована в ближайшее время для формирования более объективного представления о текущем положении дел. Попутно GoPro рассматривает возможность продажи бизнеса или перехода под крыло стратегического инвестора, который позволил бы ей сохранить все имеющиеся наработки в сфере создания портативных камер, устойчивых к агрессивным воздействиям окружающей среды. Оборонный сектор для GoPro мог бы стать одной из альтернатив в поисках спасения, как отмечалось ранее. Компания уже не способна исполнять свои обязательства по нескольким кредитным договорам и в случае одновременного предъявления кредиторами требований о взыскании долгов будет вынуждена объявить дефолт.