Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ИИ пожирает всю память: аналитики прогно...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 %

Из-за продолжающегося дефицита памяти на фоне бума ИИ цены на DRAM в первом календарном квартале выросли практически вдвое. Не исключено, что в текущем квартале они снова увеличатся более чем на 50 %, сообщает издание The Register со ссылкой на прогноз аналитиков TrendForce.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным экспертов, отслеживающих ситуацию на рынке, в первом квартале контрактные цены на обычную DRAM выросли на 98 %. Это хорошо для производителей микросхем памяти, чьи доходы за тот же период увеличились на 81 % и составили $97 млрд, но не очень хорошо для покупателей, пишет The Register.

По прогнозам TrendForce, ситуация в ближайшее время не улучшится, поскольку запасы DRAM у поставщиков остаются крайне низкими, а все дополнительные мощности направляются в первую очередь на производство высокопроизводительных модулей RDIMM для серверов с искусственным интеллектом. Этот фактор ограничивает доступность памяти для производителей потребительских ПК и смартфонов. На этом фоне ожидается, что рост поставок обычной DRAM по-прежнему будет сдерживаться. По прогнозам TrendForce, в этом квартале контрактные цены на память вырастут ещё на 58–63 %.

Согласно TrendForce, гиперскейлеры стали более сговорчивыми в вопросе повышения цен со стороны производителей памяти, что вынудило других клиентов последовать их примеру, чтобы обеспечить себе доступ к поставкам. В результате в проигрыше оказался обычный потребитель. Аналитики считают, что давление на цены снизится только в том случае, если будут расширены производственные мощности по выпуску чипов для потребительских продуктов или снизится спрос на высокомаржинальные чипы памяти с высокой пропускной способностью, которые используются в ИИ-серверах. Однако, как отмечает TrendForce, три крупнейших поставщика памяти — Samsung, SK hynix и Micron — по-прежнему отдают приоритет производству и поставкам высокопроизводительной памяти HBM.

На этой неделе председатель правления SK hynix Чхве Тэ Вон (Chey Tae-won) заявил журналистам в Тайбэе, что компания намерена удвоить объём производства кремниевых пластин для чипов памяти, но делать это будет постепенно в течение следующих пяти лет. Таким образом, дефицит может сохраняться до 2030 года, предупредил он.

Однако другие аналитики считают, что ситуация может стабилизироваться уже к концу следующего года. В прошлом месяце компания Micron сообщила, что начала производство DRAM на своём заводе в Манассасе, штат Вирджиния, США. Компания также ожидает, что её первый завод в Айдахо начнёт выпуск кремниевых пластин «в середине 2027 календарного года». По прогнозам Micron, новые производственные мощности будут полностью введены в эксплуатацию в 2027 и 2028 годах.

В конце мая профсоюз сотрудников Samsung Electronics объявил о приостановке масштабной забастовки после того, как компания согласилась создать фонд, который будет распределять прибыль между работниками. Забастовка могла привести к перебоям в производстве памяти, что усугубило бы глобальный дефицит.

Стремясь заполнить ниши, образовавшиеся из-за перехода поставщиков первого эшелона на передовые технологические процессы, тайваньские компании Nanya, Winbond и PSMC продолжают выпускать DRAM на зрелых технологических узлах, сообщает TrendForce. Ожидается, что PSMC будет особенно активно наращивать производственные мощности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1
Глава Nvidia пообещал справиться с любым спросом на процессоры, несмотря на дефицит чипов
Рынок смартфонов ждёт худший год в истории — продажи рухнут почти на 14 %
Работники Samsung поддержали спорную сделку с бонусами до $428 тысяч производителям памяти
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными
Теги: производство микросхем, дефицит, чипы, память
производство микросхем, дефицит, чипы, память
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.