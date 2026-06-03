Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики из Insomniac Games (дилогия Marvel’s Spider-Man) устроили в рамках июньской презентации State of Play новый показ супергеройского боевика Marvel’s Wolverine.

Напомним, по сюжету в поисках ответов на вопросы своего тёмного прошлого Росомаха отправляется на опасные экскурсии островного города-государства Мадрипур, морозной глуши Канады и узких улочек Токио.

В семиминутном геймплейном ролике со State of Play показали погоню Росомахи за похитителями группы мутантов и кровавые сражения. В ходе отрывка герой объединяет усилия с Джин Грей.

Обещают захватывающие дух заскриптованные сцены, небывалый уровень детализации, механику ярости (накапливается с каждым ударом, парированием, убийством) и «мясистую» систему повреждений главного героя.

Marvel’s Wolverine поступит в продажу 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5 — на PC игра не выйдет. Вслед за презентацией стартовали предзаказы (от $70), но в России они недоступны.