Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков

Вслед за недавним анонсом ноутбука Surface Laptop Ultra Microsoft представила мини-ПК, предназначенный для разработчиков. Новинка под названием Surface RTX Spark Dev Box построена на Arm-чипах Nvidia RTX Spark и оптимизирована для длительных вычислительных нагрузок и ИИ-задач.

Внешне компьютер напоминает верхнюю часть консоли Xbox Series X и получил алюминиевый корпус, который одновременно служит радиатором. Устройство обладает тепловым пакетом в 100 Вт, что несколько превышает показатели в 45–80 Вт для ноутбуков на тех же чипах Nvidia RTX Spark, а также оснащено 128 ГБ унифицированной памяти, благодаря чему способно локально запускать модели с числом параметров до 120 миллиардов.

Устройство поставляется с операционной системой Windows 11 Pro, которая адаптирована для программистов на уровне системного образа и включает предустановленную среду разработки Visual Studio Code, а также ассистента GitHub Copilot. Вице-президент подразделения Surface Эндрю Хилл (Andrew Hill) пояснил, что такая конфигурация позволяет специалистам не отвлекаться от привычного рабочего процесса, поскольку в интерфейсе по умолчанию активирована тёмная тема, включён режим «Не беспокоить», удалены виджеты, а в качестве стандартной командной оболочки используется PowerShell 7.

Новинка присоединится к аналогичным компактным ПК других производителей на чипах Nvidia RTX Spark и заменит мини-ПК Snapdragon Dev Kit на базе Windows Arm, который компания Qualcomm не смогла выпустить из-за проблем с качеством оборудования. Точные технические характеристики и стоимость устройства не раскрываются, но компьютер появится в американском онлайн-магазине Microsoft позже в этом году.