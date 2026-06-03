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Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков

Microsoft на конференции Build пообещала превратить Windows 11 в надёжную платформу для разработки. В рамках реализации этой задачи руководитель подразделения Windows Паван Давулури (Pavan Davuluri) сообщил об оптимизации операционной системы для нужд разработчиков путём добавления привычных утилит командной строки и встроенных средств взаимодействия с контейнерами Linux.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Одним из ключевых нововведений в этом направлении стала реализация проекта Coreutils for Windows на базе кроссплатформенного открытого кода uutils, написанного на языке Rust. Эти инструменты разработаны как нативные аналоги утилит GNU coreutils для среды Windows и гарантируют сохранение годами выстраиваемых рабочих процессов при переходах между Linux, macOS, WSL и облачными окружениями.

После прошлогоднего решения открыть исходный код Windows Subsystem for Linux (WSL) компания усилила интеграцию этой подсистемы за счёт внедрения собственных контейнеров. Новый инструмент получил отдельный интерфейс командной строки и API, что позволит специалистам запускать контейнеры Linux непосредственно внутри нативных приложений Windows. Сообщается, что публичная предварительная версия контейнеров WSL станет доступна пользователям в ближайшие месяцы.

Развитие платформы Windows Terminal продолжилось выпуском экспериментальной версии интеллектуального терминала (Intelligent Terminal) с поддержкой протокола Agent Communication Protocol (ACP). Давулури отметил способность нового приложения передавать контекст различным агентам для выполнения запросов и отладки кода без необходимости выхода из консоли. Инструмент сохранил поддержку вкладок, профилей и тем оформления, получив при этом врождённую интеграцию CLI для агентов.

Специально для быстрого развёртывания новых устройств компания выпустила профили Windows Developer Configurations в общий доступ. Этот набор конфигураций автоматически установит пакеты WSL, PowerShell 7 и редактор кода Visual Studio. Операционная система также активирует контроль версий Git в проводнике File Explorer наряду с отображением скрытых файлов.

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Теги: microsoft, windows, linux, операционная система
microsoft, windows, linux, операционная система
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