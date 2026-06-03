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Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных

Операторы связи давно внедряют технологии обнаружения мошеннических звонков, которые подменяют не только номер абонента, но и его голос. Google решила реализовать такую технологию в своём фирменном приложении для звонков, которое начнёт распространяться на операционных системах от Android 12 и выше в этом месяце.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Предсказуемо, что первыми обновление получат владельцы фирменных смартфонов Google Pixel. Новый метод проверки подлинности абонента позволит уберечь пользователей смартфонов под управлением Android от ситуаций, когда мошенник выдаёт себя за знакомого абонента, подделывая не только номер звонящего, но и его голос при помощи нейронных сетей.

Google в этом случае предусматривает механизм своего рода «цифрового рукопожатия». Устройства звонящих абонентов посылают принимающему вызов смартфону незаметный сигнал подтверждения. Если звонок исходит от подложного абонента, такого сигнала нет, поэтому принимающее вызов устройство направит во время разговора встречный запрос подлинности. Смартфон настоящего абонента, за которого выдаёт себя мошенник, ответит статусом, по которому будет понятно, что в настоящий момент он не совершает вызов в адрес конкретного пользователя. Это позволит смартфону пользователя, которому звонят мошенники, выдать предупреждение о необходимости немедленно прекратить разговор.

Поскольку Google построила этот механизм проверки подлинности на протоколе RCS, который изначально используется для обмена сообщениями, его смогут взять на вооружение многие разработчики и поставщики смартфонов. Попутно Google добавит в фирменное приложение Photos возможность виртуальной примерки одежды на конкретного пользователя. Со следующей недели данная функция станет доступна владельцам смартфонов с операционной системой от Android 10 и выше в США, Индии и Бразилии. Кроме того, для устройств под управлением Android 14 и выше упрощается поиск элементов одежды при помощи функции «Circle to Search», их больше не нужно будет искать по одному.

В фирменном приложении для чтения книг появится функция «Catch me up», которая при возвращении к определённому месту автоматически перескажет в кратком виде содержание предыдущих разделов. Можно будет также выделять определённые фрагменты для формирования вопросов. Для англоязычных изданий функция доступна уже сейчас.

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Теги: google, google android, смартфон, мошенники, защита
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