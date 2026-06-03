Амбициозный паранормальный боевик Control Resonant получил дату выхода — в России игру ни купить, ни запустить

Разработчики из финской студии Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak) объявили точную дату выхода своего паранормального ролевого боевика Control Resonant — продолжения Control.

Напомним, Control Resonant была представлена прошлой зимой на церемонии The Game Awards 2025 и готовилась к релизу в 2026 году. План остался в силе — у разработчиков всё под контролем.

Как стало известно, Control Resonant поступит в продажу 24 сентября 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным сюжетным трейлером.

Вслед за презентацией стартовали предзаказы Control Resonant — стоимость игры составляет $60 за стандартное издание и $70 за расширенное. Последнее включает артбук, саундтрек, внутриигровой артефакт, ресурсы и экипировку.

В российском сегменте Steam боевик недоступен не только для покупки, но и для игры. Оригинальная Control в России при этом продаётся. В отличие от Control Resonant, её издателем значится не Remedy, а 505 Games.

События Control Resonant развернутся спустя семь лет после Control. Директор Федерального бюро контроля Джесси Фейден куда-то пропала, а Иссы вырвались на свободу, превратив Манхэттен в «калейдоскоп психоделических кошмаров».

Обещают нового главного героя (в лице Дилана Фейдена, брата Джесси), открытую игру без открытого мира, побочные задания, секреты, глубокую систему развития, оружие-трансформер и текстовый перевод на русский.