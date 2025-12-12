Анонсирован паранормальный ролевой боевик Control Resonant от авторов Alan Wake 2 — первый трейлер и подробности

Как и предполагала недавняя торговая марка, финская студия Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak, дилогия Max Payne) на церемонии The Game Awards 2025 представила Control Resonant — сиквел своего паранормального экшена Control.

Протагонистом Control Resonant выступит Дилан Фейден — брат главной героини Control Джесси Фейден. Бывшие надзиратели поручают ему бросить вызов загадочной космической сущности, искажающей фундаментальные законы реальности.

После долгих лет заточения в стенах Федерального бюро контроля персонажу предстоит освоить обретённые сверхспособности, направить их против сил, угрожающих Манхэттену, и отыскать сестру.

В отличие от Control, Resonant позиционируется как ролевой экшен. Обещают глубокую систему развития, новых и знакомых персонажей, оружие-трансформер, эволюционирующих врагов и невообразимые локации.

Анонс Control Resonant сопровождался кинематографическим трейлером. В ролике подтвердили, что игра выйдет в 2026 году на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка не заявлена.