Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant

Паранормальный ролевой экшен Control 2 от финской студии Remedy Entertainment (Alan Wake 2, Control, FBC: Firebreak, дилогия Max Payne) разрабатывается уже несколько лет и, похоже, скоро может выйти из тени.

Журналисты портала MP1st обратили внимание, что Remedy на днях зарегистрировала в Европе торговую марку, которая могла рассекретить название предстоящей игры из серии Control.

Товарный знак называется Control Resonant и, согласно записи на сайте ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO), касается игрового ПО, одежды, аудио-, видео- и мультимедийного производства, фотографии и других категорий.

Торговая марка Control Resonant была зарегистрирована 27 ноября через фирму Nordia Attorneys At Law — именно её Remedy использует для всех своих товарных знаков (см. Alan Wake, Control, FBC: Firebreak).

Что именно скрывается за Control Resonant, неясно. Велика вероятность, что речь идёт про Control 2 (в активной разработке с февраля), однако по мотивам серии также готовятся экранизации (фильмы, сериалы и не только).

Control Resonant «засветилась» за две недели до премии The Game Awards 2025. Стоит отметить, что Remedy уже использовала церемонию награждения для анонса горячо ожидаемых сиквелов — на шоу 2021 года студия представила Alan Wake 2.

The Game Awards 2025 пройдёт в ночь на 12 декабря (начало в 3:30 по Москве). Помимо награждения лучших игр уходящего года, на церемонии ожидаются анонсы и мировые премьеры.