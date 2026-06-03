Cybertruck спешит на помощь: провальный пикап Tesla поступил на службу в МЧС Казахстана

Электрический пикап Tesla Cybertruck сложно назвать успешной моделью в коммерческом понимании, об этом говорят даже массовые продажи этих машин для нужд SpaceX — другой компании Илона Маска (Elon Musk), которые были направлены на улучшение статистики. Однако, МЧС Казахстана опытом эксплуатации первого Cybertruck оказалось довольно, а потому пообещало купить ещё несколько машин для использования в спасательных операциях.

По крайней мере, об этом со ссылкой на слова заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ерболата Садырбаева на этой неделе сообщило информационное агентство «Казинформ». Первый Tesla Cybertruck уже был испытан ведомством в окрестностях Алматы, которые характеризуются горным рельефом, и полученный опыт позволяет казахстанским спасателям утверждать, что такая машина проявляет высокую эффективность в спасательных операциях. Ведомство намерено расширить парк эксплуатируемых Tesla Cybertruck в рамках целевой программы по модернизации технического оснащения, но и другие виды специализированных транспортных средств при этом будут закупаться.

К числу преимуществ этой необычной машины, помимо высокой манёвренности (для своих габаритов) и приличной проходимости, относятся бесшумность передвижения и способность длительное время питать довольно мощное внешнее электрооборудование. Помимо средств связи, это может быть и различный электроинструмент, используемый спасателями в работе, а также осветительные приборы. Один экземпляр Tesla Cybertruck в ходе правительственных мероприятий также был испытан Службой государственной охраны Республики Казахстан, но в данном случае всё свелось преимущественно к перевозке и электропитанию оборудования специальной связи. Для удалённых горных районов подобная автономность электроснабжения имеет особое значение. Официально Tesla предлагает свои пикапы и на Ближнем Востоке, а вот к поставке в Европу они запрещены из-за несоответствия требованиям местных законов и правил.