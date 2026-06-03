Meta✴ передумала следить за всеми действиями сотрудников после волны недовольства

В прошлом месяце Meta✴ Platforms начала устанавливать на рабочие ПК своих сотрудников приложение для отслеживания движений курсора мыши и сбора другой информации, которую можно использовать для обучения систем искусственного интеллекта. Многие сотрудники такой идеей оказались недовольны, и с рядом претензий компания была вынуждена согласиться.

Как поясняет Reuters, работодателю пришлось внести коррективы в свой первоначальный план. Сотрудники теперь получат возможность не только полностью отказаться от участия в инициативе, но и отключать слежение на период до 30 минут за раз, как отмечается в памятке, которая была распространена среди персонала Meta✴ в минувший вторник.

Уже испытавшие на себе изначальный вариант работы этой системы сотрудники жаловались не только на резкий рост трафика при нахождении дома, но и сокращение времени работы ноутбука от батареи. При этом Meta✴ настаивает, что профильное ПО прошло многоуровневую проверку безопасности, а потому его использование не должно представлять угрозы даже для личных данных, в том или ином объёме хранимых сотрудниками компании на рабочих ПК. У пользователей появилась возможность более гибко настраивать режим сбора информации, и это уже большой шаг навстречу их пожеланиям. Внедрение инициативы совпало по времени с массовыми сокращениями персонала Meta✴, а потому негативное её восприятие было усилено этим фактором. Многим сотрудникам компании могло показаться, что работодатель собирается обучить ИИ-агентов с их помощью, чтобы потом окончательно заменить человека.