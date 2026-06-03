В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица

Разработчики из Screen Burn Interactive при поддержке издателей Konami и Annapurna Interactive определились с датой релиза своего психологического хоррора Silent Hill: Townfall, выпустив по такому случаю кинематографический трейлер.

События Silent Hill: Townfall развернутся на изолированном шотландском острове Сент-Амелия в 1996 году. Главный герой Саймон Орделл решил вернуться сюда и «всё исправить», но по прибытии едва узнал некогда близкое ему место. Улицы укрыл густой туман, а поднявшиеся из глубин «фрагменты прошлого» станут для протагониста настоящим испытанием.

Во время исследования закоулков острова Саймону Орделлу придётся использовать по назначению оружие и случайно подобранные инструменты, поскольку монстры очень быстро дадут о себе знать. Особое место в инвентаре героя займёт портативный телевизор, который можно настраивать на нестабильные сигналы.

«Атмосфера здесь гнетущая, сражения яростные, а вплетённые в сюжет головоломки раскрывают тайны, которые стремятся стать явью», — описывают устройство своей игры разработчики из Screen Burn Interactive.

Silent Hill: Townfall поступит в продажу 24 сентября на PC (Steam, EGS) и PS5. Хоррор выйдет в один день с паранормальным боевиком Control Resonant, который в российском сегменте Steam недоступен не только для покупки, но и для игры.