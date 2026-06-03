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Строительство ЦОД в США захлёбывается в нехватке энергии, но у Google есть план

Технологические компании направляют значительные суммы на финансирование строительства центров обработки данных — последним примером стало привлечение холдингом Alphabet (владеет Google) $80 млрд. Использовать эти средства будет непросто, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Evgeniy Alyoshin / unsplash.com

Источник изображения: Evgeniy Alyoshin / unsplash.com

Строительство многих ЦОД отстаёт от графика — сказываются задержки в цепочках поставок, споры по поводу разрешений и доступности электроснабжения. Более 60 % мощностей ЦОД, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2027 году, ещё не начали строиться, а 7 % объектов возводятся с задержками, показал анализ JP Morgan. В Google, однако, пытаются найти выход: компания стремится самостоятельно обеспечивать свои объекты электроэнергией, а те, что подключены к общим сетям, перевести на модель перераспределения вычислительных нагрузок в соответствии с объёмами потребления в этих сетях.

В минувшем году капитальные затраты Microsoft, Alphabet, Meta Platforms и Amazon составили $410 млрд, а в этом году данный показатель может превысить $670 млрд. Alphabet встревожила инвесторов, объявив о соглашении с Berkshire Hathaway о продаже акций на сумму $10 млрд и планах продать их ещё на $70 млрд до конца года. После этой новости акции холдинга упали на 3,9 %, а за три последние торговые сессии он потерял $340 млрд рыночной капитализации — это самое большое трёхдневное падение за всю историю Alphabet. Холдинг традиционно привлекал средства за счёт долговых обязательств, и тот факт, что ему пришлось подключить акционерный капитал, заставляет задуматься, говорят эксперты.

Источник изображения: Matthew Henry / unsplash.com

Источник изображения: Matthew Henry / unsplash.com

Сложнее всего при строительстве ЦОД получить одобрение от операторов электросетей — один такой объект может потреблять столько же энергии, сколько средний город, и угрожать перегрузкой сети в периоды высокого спроса на электроэнергию в жару или холод. Не всегда получается оценить, способен ли тот или иной объект создать проблемы для энергосистемы. Google, однако, оказалась единственным технологическим гигантом, который владеет энергетической компанией: за $4,75 млрд она приобрела Intersect — разработчика решений в области ветровой и солнечной энергетики, который в последние годы переориентировался на сегмент ЦОД. Компания разрабатывает энергетические проекты мощностью в несколько гигаватт — для сравнения, 1 ГВт хватает для энергоснабжения нескольких сотен тысяч жилых домов. В штате Google также есть эксперты в энергетическом секторе.

Другие крупные игроки, в том числе xAI, OpenAI и Meta, предлагают размещать на территории своих ЦОД газовые электростанции; объект xAI Colossus под Мемфисом частично запитан от газовых турбин, что вызывает обеспокоенность местных жителей и политиков по поводу загрязнения воздуха. Другие игроки делают ставки на атомную энергетику — большие традиционные или малые модульные реакторы. Microsoft, в частности, договорилась о перезапуске АЭС Three Mile Island, которая пережила аварию на энергоблоке в 1979 году.

Google первой среди технологических гигантов начала изучать решения, которые позволят её ЦОД сокращать потребление энергии в периоды перегрузки сети. Сейчас компания реализует пилотные программы с партнёрами, в рамках которых снижает потребление электроэнергии в обмен на вознаграждение. Накануне поисковый гигант заключил трёхлетнее соглашение с Voltus: стороны будут платить частным домам и предприятиям за сокращение потребления энергии в периоды пикового спроса. Для управления этим процессом будут использоваться домашние аккумуляторы и интеллектуальное оборудование. Сделка поможет высвободить до 100 МВт мощности, что примерно эквивалентно мощности небольшой электростанции.

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Теги: цод, google, alphabet
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