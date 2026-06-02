Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ

Корпорация Alphabet является не только одним из крупнейших игроков рынка облачных услуг, но и публичной компанией, акционеры которой не смогут ей простить тех схем с кольцевым финансированием, к которым пока могут прибегать стартапы типа OpenAI. По этой причине потребности в средствах для развития вычислительной инфраструктуры систем ИИ она предпочитает покрывать классическим способом, продавая собственные акции.

Как отмечает CNBC, эту неделю Alphabet начала с заявления о готовности продать пакет акций стоимостью $80 млрд, включая инвестиции на сумму $10 млрд со стороны Berkshire Hathaway. Вырученные деньги будут направлены на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ, которая сейчас пользуется беспрецедентно высоким спросом. Имеющихся у Alphabet ресурсов для пропорционального расширения вычислительных мощностей, по её собственному признанию, не хватает. В апреле корпорация подняла прогноз по капитальным расходам на этот год до диапазона от $180 до $190 млрд.

В совокупности с Meta✴, Microsoft и Amazon (AWS), материнский холдинг Google в этом году направит на нужды развития инфраструктуры ИИ более $700 млрд. В следующем году, по оценкам аналитиков, капитальные расходы этих компаний могут превысить $1 трлн. К слову, Alphabet попутно активно выпускает облигации, в феврале она привлекла таким образом более $30 млрд, а в ноябре прошлого года — $25 млрд, и это только на американском рынке.

Половина из указанных $80 млрд будет привлечена до третьего квартала текущего года, оставшиеся $40 млрд будут поэтапно поступать на счета Alphabet по мере реализации акций класса А и С, начиная с третьего квартала. Berkshire Hathaway, действующая в интересах миллиардера Уоррена Баффетта (Warren Buffett), с прошлого года нарастила свой пакет акций Alphabet до $20 млрд в денежном выражении, сделка с холдингом позволит увеличить его ещё в полтора раза. Впрочем, в капитал Apple эта инвестиционная компания успела вложить гораздо больше.