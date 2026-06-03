Microsoft придумала очередной носимый ИИ-гаджет — умный бейдж с камерой

Совместно с программой Project Solara — новой платформой для гаджетов с агентами искусственного интеллекта — Microsoft продемонстрировала и концепты этих устройств: электронный бейдж с камерой и настольного «компаньона» ПК, сообщает Gizmodo.

Разработанный в Microsoft электронный бейдж может похвастаться широким набором электроники: здесь есть сенсорный экран, датчик отпечатков пальцев, поддержка Wi-Fi и даже 5G, микрофон для голосового ввода и боковая камера. «Мы переосмыслили формфактор, который ежедневно используют работники информационной сферы, медсестры, прочие специалисты по работе с клиентами и миллионы других людей — бейдж с пропуском. Этот портативный и лёгкий помощник, который всегда на связи, поможет каждому человеку сделать больше, имея агентов под рукой», — пояснили в Microsoft.

Устройство ориентировано преимущественно на корпоративный сектор, в том числе здравоохранение и розничную торговлю. Это не серийный продукт, а сценарий, на основе которого Microsoft демонстрирует возможности внедрения ИИ-агентов в повседневную жизнь. Работники с такими бейджами могут, например, «пользоваться встроенной камерой; платформа позволяет агентам, с разрешения человека, лучше понимать окружающую обстановку и помогать принимать меры».

Ещё один пример — обладающее схожими функциями устройство, которое стоит на рабочем столе. Оно располагает сенсорным экраном, микрофоном и даже «сверхширокополосными датчиками присутствия», благодаря которым знает, когда владелец находится рядом. Гаджет выступает в качестве «компаньона» для ПК, который подключается по Bluetooth и позволяет «передавать задачи между устройствами».