Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout

Согласно внутренним стратегическим документам Microsoft, план по созданию только что анонсированного персонального ИИ-помощника Scout состоит в том, чтобы «вызвать у людей зависимость» к инструменту, прежде чем внедрять дополнительные функции. Процесс предусматривает три этапа — от вызывающего привыкание приложения до агентной платформы.

Microsoft тестировала Scout в качестве внутреннего инструмента для сотрудников под названием ClawPilot, начиная с марта. Scout является частью «Проекта Лобстер» по внедрению популярного ИИ-инструмента OpenClaw в пакет продуктов Microsoft 365, чтобы им могли пользоваться не только технические специалисты.

OpenClaw стал вирусным в начале года. Инструмент позволяет создавать ИИ-агентов, действующих от имени пользователя. Агенты могут отправлять электронные письма, редактировать календари, публиковать сообщения в блогах и выполнять множество других поручений.

Внутренний документ Microsoft под названием «ClawPilot: обзор и план с Project Lobster» гласит: «Продолжить выпуск автономного приложения ClawPilot. Провести пилотное тестирование пользовательского интерфейса, расширить базу пользователей и создать экосистему навыков и инструментов, которая заставит людей ежедневно зависеть от него».

Руководитель проекта Омар Шахин (Omar Shahine) рассказал, что в ходе пилотного проекта с участием сотрудников Microsoft наблюдалось «ежедневное использование с высокой степенью удержания пользователей и интенсивностью использования (чаты, запросы, рабочие процессы, навыки)». В дальнейшем план предусматривает подключение ClawPilot к другим инструментам ИИ и, в конечном итоге, добавление новых функций.

У некоторых сотрудников Microsoft формулировка, описывающая зависимость, «вызывает большую тревогу». «Мы наблюдаем все большую зависимость от чат-ботов и агентов на основе ИИ, и в целом, на мой взгляд, зависимость — это то, что ни один продукт не должен включать в свою стратегию разработки», — заявил один из них. «Разве конечная цель всего программного обеспечения, создаваемого крупными технологическими компаниями, не состоит в том, чтобы вызывать зависимость? — иронизирует другой сотрудник Microsoft. — К счастью для нас, Microsoft довольно плохо справляется с созданием вызывающих зависимость продуктов по сравнению с некоторыми другими разработчиками».

В описании «Проекта Лобстер» отмечается, что он был «создан в пошаговом режиме совместно с ИИ. Каждое предложение было проверено человеком». В документе говорится, что его используют более 1000 сотрудников Microsoft, включая главу компании, и что «ClawPilot органично превратился в один из самых востребованных внутренних инструментов в Microsoft. Без официального объявления, без маркетинга, без общеорганизационной кампании».

«ClawPilot — настольный персональный помощник, созданный в первую очередь для специалистов интеллектуального труда: людей в сфере финансов, юриспруденции, операционной деятельности, управления персоналом и других областях, — сказано в документе. — Это приложение для macOS и Windows, которое работает рядом с вами, изучает ваш стиль работы и действует от вашего имени. Оно управляет вашим календарём, сортирует входящие сообщения, регистрирует расходы, готовит встречи и запускает повторяющиеся рабочие процессы».

Ранее глава Microsoft Сатья Надела (Satya Nadella) заявлял, что он использует OpenClaw, но Microsoft никогда не сможет его интегрировать в свои продукты: «Нельзя запускать OpenClaw от имени Microsoft. Я имею в виду, это просто не сработает. У меня нет разрешения на это, потому что это будет считаться запуском вируса компанией Microsoft. Это просто недопустимо». Как и OpenClaw, ClawPilot требует доступа к данным учётных записей и конфиденциальным файлам для своей работы, что подразумевает потенциальные проблемы с безопасностью персональных и корпоративных данных.

Продукты Microsoft в области ИИ оказались довольно неоднозначными. Партнёрство с OpenAI обеспечило Microsoft быстрый старт в сфере ИИ, а её инструмент для программирования Copilot был очень популярен, но теперь его превзошёл Claude Code. Компания пыталась внедрить ИИ во многие свои продукты, но большинство пользователей выразили недовольство этими попытками.