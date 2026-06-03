Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Колонку Creative превратили в инструмент...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет

Исследователь безопасности Расмус Мурац (Rasmus Moorats) обнаружил две опасные уязвимости в компьютерной колонке Creative Sound Blaster Katana V2X, позволяющие удалённо загружать пользовательскую прошивку через Bluetooth, а затем использовать её в качестве клавиатуры для ввода любых команд в ПК. Компания Creative отказалась признать эту проблему и выпускать исправление не планирует.

Источник изображений: Rasmus Moorats

Источник изображений: Rasmus Moorats

Исследование описывает две критические уязвимости. Во-первых, интерфейс Bluetooth Low Energy колонки раскрывает весь протокол команд любому ближайшему устройству без аутентификации — команды, требующие подтверждения по USB, проходят совершенно беспрепятственно и без проверки по BLE. Во-вторых, колонка принимает обновления прошивки без криптографической подписи. Защита осуществляется только с помощью контрольной суммы SHA-256, которую легко модифицировать.

В совокупности перечисленные уязвимости позволяют злоумышленнику незаметно загрузить в устройство собственную прошивку по беспроводной сети, без сопряжения или какого-либо вмешательства в устройство. Затем эта прошивка использует тот факт, что Katana V2X является доверенным USB-периферийным устройством на хост-компьютере. Она добавляет признак клавиатуры к существующему дескриптору HID и внедряет произвольные нажатия клавиш после перезагрузки. В демонстрационном примере взломанная версия отображается в терминале.

Bluetooth-модуль динамика не имеет выключателя и остаётся активным даже в спящем режиме, что постоянно оставляет устройство доступным для атаки. Компания Creative была уведомлена об этой уязвимости, но признавать и исправлять проблему отказалась.

По словам Мураца, последняя официальная прошивка по-прежнему уязвима. Исследователь опубликовал эксплойт для Creative Sound Blaster Katana V2X, который не требует физического доступа или сопряжения. Он превращает компьютерную звуковую панель в скрытый инжектор нажатий клавиш, и все это на расстоянии до 15 метров.

На странице исследователя доступен сторонний инструмент защиты, v2x-patcher, который блокирует CTP-over-Bluetooth на уровне прошивки. Такой способ исправления уязвимости, вероятно, приведёт к отказу мобильного приложения Creative.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro — звук 32 бит / 384 кГц и 7.1 для ПК
Creative представила модульный аудиохаб Re:Imagine для музыкантов, стримеров и аудиофилов за $329
Meta✴, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость
Anthropic доверит свой самый опасный ИИ Mythos 150 организациям в 15 странах по всему миру
Теги: уязвимость, взлом, эксплойт, прошивка, удалённый доступ, creative
уязвимость, взлом, эксплойт, прошивка, удалённый доступ, creative
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
Cybertruck спешит на помощь: провальный пикап Tesla поступил на службу в МЧС Казахстана
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 9 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 12 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 5 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 7 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 7 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.