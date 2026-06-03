Meta✴ в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника»

Сегодня второй по значимости суд Европы подтвердил вывод Европейской комиссии о том, что Facebook✴ Messenger является важным каналом для доступа к пользователям, что влечёт за собой обязательства в соответствии с «Законом о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA). Meta✴ была признана «привратником» в соответствии с DMA в сентябре 2023 года, как и другие компании с аудиторией более 45 млн пользователей из ЕС ежемесячно: Google, TikTik, Apple, Amazon, Microsoft и Booking.

«Комиссия не допустила ошибки, признав Messenger важным каналом доступа», — постановил базирующийся в Люксембурге Генеральный суд. Одновременно суд аннулировал статус «привратника» для платформы Marketplace компании Meta✴, отметив, что Еврокомиссия не смогла адекватно аргументировать свою позицию. Это решение носит в значительной степени теоретический характер — Еврокомиссия не настаивала на этом статусе, поскольку число пользователей Marketplace опустилось ниже порога, предусмотренного DMA.

«Мы приветствуем решение суда по Marketplace, которое подтверждает, что его вообще не следовало включать в список запрещённых платформ. Мы изучаем решение суда по Messenger и рассмотрим наши дальнейшие действия», — заявил представитель компании Meta✴. Решение может быть обжаловано в Суде Европейского союза.

Европейский «Закон о цифровых рынках», вступивший в силу в 2023 году, устанавливает перечень правил и запретов для ограничения влияния крупных технологических компаний и создания равных условий для конкурентов.