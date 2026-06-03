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Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta✴ управлял всем бизнесом пользователей

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) хочет, чтобы ИИ-агенты компании «помогали управлять всем бизнесом» её пользователей. Meta внедряет ИИ-агентов для бизнеса на свои платформы WhatsApp, Instagram и Messenger. Meta Business Agent позволит владельцам компаний делегировать многие повседневные задачи, включая взаимодействие с клиентами и запись на приём.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Во время недавнего отчёта о доходах Meta Марк Цукерберг намекнул на большие планы компании в отношении ИИ-агентов. Теперь первая часть этих планов воплощается в жизнь. На мероприятии Conversations в Лондоне Meta представила инструменты ИИ-агентов для бизнеса, использующего платформы WhatsApp, Instagram и Messenger.

Новый инструмент, официально называемый Meta Business Agent, позволит владельцам бизнеса делегировать многие из своих повседневных задач, включая взаимодействие с клиентами и запись на приём. Meta заявляет, что бизнес-агент сможет «закрывать сделки» и рекомендовать товары, хотя владельцы бизнеса смогут в любой момент подключиться к взаимодействию.

В настоящее время Meta тестирует своих ИИ-агентов на представителях малого бизнеса Индии, Мексики и Бразилии. По данным компании, уже более миллиона человек активно используют новые инструменты. Теперь агенты будут доступны любому бизнесу в WhatsApp, а также в Instagram и Messenger.

План Meta намного более амбициозен, нежели внедрение очередного чат-бота для взаимодействия с клиентами. По словам Цукерберга, цель состоит в том, чтобы агенты «в конечном итоге помогли вам управлять всем вашим бизнесом», хотя он признаёт, что для этого также потребуется дальнейшее развитие базовых ИИ-моделей компании.

Сейчас Meta работает над набором передовых возможностей для агентов, которые позволят им активнее участвовать в внутренних аспектах управления компанией — «проведение маркетинговых исследований, предоставление информации о продуктах, подключение к инструментам управления вашим календарём и предоставление конкурентной информации».

Meta не планирует заниматься благотворительностью. Хотя компания заявляет, что «начало работы» с её новым бизнес-агентом бесплатно, она планирует сделать эту функцию доступной только по подписке «в ближайшие месяцы».

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Теги: me, ии-агент, искусственный интеллект, бизнес
me, ии-агент, искусственный интеллект, бизнес
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