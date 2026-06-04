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TSMC призналась, что не сможет полностью удовлетворять спрос на чипы в ближайшие годы

Тайваньская компания TSMC провела ежегодное собрание акционеров на этой неделе, подтвердив прогноз по росту выручки более чем на 30 % по итогам текущего года. Одновременно руководство выразило обеспокоенность неспособностью TSMC удовлетворять спрос на чипы в ближайшие несколько лет, а также пообещало поднять премиальные выплаты персоналу.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Прогноз по динамике годовой выручки, по сути, повторил сделанные руководством TSMC в апреле заявления, но подобная стабильность не должна расстраивать инвесторов, поскольку председатель совета директоров Си-Си Вэй (C.C. Wei) подчеркнул, что рынок полупроводниковых компонентов сейчас испытывает давление со стороны как минимум двух сильных факторов. Во-первых, рост цен на компоненты сам по себе негативно влияет на рынок потребительской электроники, как признал глава TSMC. Во-вторых, конфликт на Ближнем Востоке добавляет неопределённости, поскольку компания зависит от поставок сырья через этот регион и цен на энергоносители. Хотя руководство TSMC и завидует норме прибыли производителей памяти, которая сейчас превышает 80 %, повышать цены на свои услуги в такой пропорции компания не желает, поскольку дорожит доверием клиентов.

Капитальные затраты TSMC по итогам текущего года собирается поднять до рекордных $56 млрд, но руководство понимает, что спрос на чипы в ближайшие годы будет расти опережающими темпами, и это не позволит компании в полной мере удовлетворять спрос со стороны заказчиков. Крупнейшими клиентами TSMC являются американские компании, и локальных производственных мощностей не хватит для удовлетворения их потребностей. «Пройдёт немало времени, прежде чем мы сможем удовлетворить спрос клиентов», — признался генеральный директор TSMC.

Поскольку ранее руководство компании уже обещало поднять премиальные выплаты сотрудникам на 30 % по итогам текущего года, Си-Си Вэю пришлось сделать важное пояснение. Это действительно будет сделано, но доля средств, предназначенных для выплаты премий, в структуре операционной прибыли TSMC всё равно сократится с 12 до 10 %. Лишь рост выручки позволит обеспечить увеличение этих выплат. TSMC предпочитает больше средств выделять на экологические инициативы и переход к возобновляемым источникам энергии, ведь к 2040 году она собирается полностью на них перейти.

Обсуждая перспективы появления на рынке контрактного производства чипов нового игрока в лице совместного предприятия SpaceX и Tesla, управляемого Илоном Маском (Elon Musk), глава TSMC только выразил готовность пожелать ему удачи и подчеркнул, что TSMC не боится конкуренции. За последние 30 или 40 лет TSMC приходилось сталкиваться с разными проявлениями конкуренции, но она всегда выходила победителем, и Си-Си Вэй не сомневается, что его компания будет продолжать это делать и далее.

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Теги: tsmc, производство микросхем, ии-бум, полупроводники
tsmc, производство микросхем, ии-бум, полупроводники
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