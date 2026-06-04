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Китайцы сделали чат-бот для квантовых вычислений — он воплощает простые слова в квантовых схемах

Китайские учёные создали платформу для перевода поставленных обычным языком задач в выполняемые квантовым компьютером алгоритмы. Пользователю не нужно углубляться в сферу квантовых расчётов — достаточно просто сообщить, что требуется сделать, тогда как ИИ сам выберет квантовый алгоритм, создаст необходимые цепи из кубитов, произведёт расчёт и выдаст результат его работы в понятном простому человеку виде.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Китайская компания Youshu Quantum Technology совместно с исследователями из Шанхая создала платформу UnitaryLab 2.0, которую представила как систему для управления квантовыми вычислениями с помощью обычного человеческого языка. Пользователю не нужно писать коды, разрабатывать квантовые схемы, настраивать среду разработки или разбираться в специфике квантового программирования: задачу можно сформулировать простым текстом, а программные ИИ-агенты должны сами преобразовать её в квантовый вычислительный процесс.

Ключевая идея нового кросс-платформенного фреймворка — не создание нового квантового процессора, а построение интеллектуального интерфейса между человеком, квантовыми алгоритмами и вычислительной инфраструктурой. В обычной ситуации специалист должен сам выбрать алгоритм, описать задачу математически, написать код, построить квантовую цепь и запустить её на симуляторе или реальном квантовом устройстве. Здесь же часть этой работы берёт на себя система: она анализирует запрос, подбирает подходящие вычислительные методы, генерирует необходимые операции и помогает интерпретировать результат.

Ставка делается на сложные научные и инженерные задачи: моделирование физических систем, решение линейных уравнений, дифференциальные уравнения, гамильтоново моделирование, оптимизацию, квантовое машинное обучение и криптографию. Предыдущая версия, UnitaryLab 1.0, уже позиционировалась как платформа квантовых научных вычислений, нацеленная на задачи, которые тяжело даются классическим суперкомпьютерам, в том числе в финансах, энергетике и медицине. Версия 2.0 добавляет к этому слой ИИ-агентов, который переводит задачу на язык непонятных большинству специалистов квантовых алгоритмов.

«Мы превращаем квантовые научные вычисления из исключительной сферы деятельности технической элиты в доступную и универсальную технологию для всех», — заявил генеральный директор Youshu Quantum Чжан Лэй (Zhang Lei).

По словам разработчиков «квантовых» ИИ-агентов, для ряда математических задач с многомерными компонентами ускорение расчётов может достигать 25 000 раз по сравнению с вычислениями на обычных суперкомпьютерах.

Для популяризации своей разработки компания намерена открыть библиотеки квантовых алгоритмов с открытым исходным кодом и запустить новое хранилище «квантовых навыков», содержащее более 50 вычислительных шаблонов в более чем 10 категориях. Это должно побудить учебные учреждения, компании и разработчиков создавать отраслевые инструменты на базе представленной платформы, начиная от финансового моделирования и заканчивая моделированием материалов.

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Теги: квантовые вычисления, ии-агент, ии, ии-модель, китайские ученые
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