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Apple доверит ИИ-чипам Nvidia обработку данных пользователей Siri

Исторически Apple делала особый упор на защиту личных данных своих пользователей, а потому нередко полагалась на фирменную инфраструктуру при их обработке, чтобы полностью контролировать процесс. Полагаясь на инфраструктуру Google Cloud в работе ассистента Siri, она сможет усилить защиту данных через фирменную функцию ускорителей Nvidia Blackwell.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет 9to5Mac со ссылкой на The Information, при работе новой версии Siri часть запросов будет направляться в Google Cloud, где будет обрабатываться адаптированной версией ИИ-модели Google Gemini. Недавно Apple одобрила использование в этом сегменте ускорителей вычислений Nvidia B200 поколения Blackwell, поскольку они обладают функцией встроенного шифрования данных, позволяя безопасно их обрабатывать даже в облачных системах. По данным Nvidia, использование встроенного шифрования данных незначительно сказывается на скорости обработки запросов.

Аналогичные возможности предлагаются и более современными ускорителями Nvidia поколения Rubin, поэтому у Apple сохранится возможность масштабировать соответствующие вычислительные мощности в сотрудничестве с Google. При этом Apple на протяжении последних двух лет развивает и собственную облачную платформу для доверенной работы с данными — Private Cloud Compute (PCC). Как она может быть интегрирована с учётом необходимости запуска новой версии ИИ-сервиса Siri, пока не уточняется.

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Теги: apple, apple intelligence, apple siri, nvidia, ии-помощник
apple, apple intelligence, apple siri, nvidia, ии-помощник
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