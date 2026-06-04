Apple доверит ИИ-чипам Nvidia обработку данных пользователей Siri

Исторически Apple делала особый упор на защиту личных данных своих пользователей, а потому нередко полагалась на фирменную инфраструктуру при их обработке, чтобы полностью контролировать процесс. Полагаясь на инфраструктуру Google Cloud в работе ассистента Siri, она сможет усилить защиту данных через фирменную функцию ускорителей Nvidia Blackwell.

Как поясняет 9to5Mac со ссылкой на The Information, при работе новой версии Siri часть запросов будет направляться в Google Cloud, где будет обрабатываться адаптированной версией ИИ-модели Google Gemini. Недавно Apple одобрила использование в этом сегменте ускорителей вычислений Nvidia B200 поколения Blackwell, поскольку они обладают функцией встроенного шифрования данных, позволяя безопасно их обрабатывать даже в облачных системах. По данным Nvidia, использование встроенного шифрования данных незначительно сказывается на скорости обработки запросов.

Аналогичные возможности предлагаются и более современными ускорителями Nvidia поколения Rubin, поэтому у Apple сохранится возможность масштабировать соответствующие вычислительные мощности в сотрудничестве с Google. При этом Apple на протяжении последних двух лет развивает и собственную облачную платформу для доверенной работы с данными — Private Cloud Compute (PCC). Как она может быть интегрирована с учётом необходимости запуска новой версии ИИ-сервиса Siri, пока не уточняется.