Intel признала, что при освоении ангстремного техпроцесса 18A переоценила свои возможности

В ближайшее время количество выпускаемых по передовой технологии 18A изделий Intel должно увеличиться до трёх разновидностей, поэтому компания имеет некоторое право говорить о допущенных в процессе её освоения ошибках. Финансовый директор Intel признаётся, что в данном случае компания переоценила свои силы и пыталась преуспеть буквально во всём сразу.

На технологической конференции Bank of America финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил: «Я бы сказал следующим образом — в начале прошлого года я думал, что в освоении 18A имеются две основные проблемы. Во-первых, мы попытались сделать слишком много за раз, и из-за этого всё затянулось. Во-вторых, мы взялись за улучшение сразу двух характеристик одновременно: быстродействия и уровня выхода годной продукции. Это было равнозначно попыткам управлять самолётом в воздухе и одновременно чинить крыло, по сути».

После ухода Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) с поста генерального директора Intel, как пояснил Зинснер, ему и его коллеге Мишель Джонстон-Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) пришлось последовательно решать проблемы с освоением 18A. Прежде всего, удалось стабилизировать быстродействие получаемых изделий. И только потом началась работа по ежемесячному повышению уровня выхода годных изделий. Во-вторых, как признался Зинснер, после прихода на пост генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) решено было открыть доступ к данным по разработке технологий клиентам и партнёрам компании. Они очень серьёзно помогли в решении возникших проблем, как признаёт Зинснер. При этом компании пришлось переступить через себя и доверить чувствительную информацию сторонним разработчикам, но только после этого прогресс в повышении уровня выхода годной продукции стал наблюдаться на ежемесячной основе.

К концу 2027 года Intel теперь рассчитывает добиться такого уровня брака при выпуске чипов, который позволил бы достичь целевых показателей по прибыльности. В случае с более новой технологией 14A у Intel имеется более агрессивный план по сравнению с 18A, как признался финансовый директор компании. По сути, на сопоставимом этапе освоения 14A обеспечивает более высокое быстродействие и уровень качества по сравнению с 18A. Освоение 14A пойдёт проще ещё и по той причине, что структура транзисторов с окружающим затвором (GAA) и подвод питания с обратной стороны кремниевой пластины были внедрены и отработаны в рамках техпроцесса 18A.

Оценить динамику роста рынка центральных процессоров в свете смещения фокуса на инференс Зинснер не берётся, но иронично отмечает, что сейчас будет продаваться всё, что несёт обозначение CPU. Проблема заключается в недостаточных для удовлетворения спроса объёмах производства процессоров. Как и производители памяти, Intel готова заключать с клиентами больше долгосрочных контрактов. Это позволит снизить риски при расширении мощностей и планировании объёмов продаж.