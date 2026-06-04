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Star Wars Zero Company скоро выйдет из тени — инсайдер рассекретил дату релиза суровой тактической стратегии от ветеранов XCOM

Издатель Electronic Arts и разработчики из основанной ветеранами XCOM студии Bit Reactor подтвердили новый показ тактической стратегии Star Wars Zero Company. Похоже, в рамках демонстрации будет раскрыта и дата выхода игры.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, Star Wars Zero Company была представлена прошлой весной на фестивале Star Wars Celebration и с тех пор на публике не появлялась. Релиз официально запланирован на 2026 год.

Как стало известно, Star Wars Zero Company в рамках предстоящей игровой презентации Summer Game Fest 2026 получит новый геймплейный трейлер. Трансляция стартует 5 июня в 23:30 по Москве.

По данным инсайдера billbil-kun c французского портала Dealabs, Star Wars Zero Company поступит в продажу 27 августа 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Дату выхода якобы раскроет новый трейлер.

Предполагается, что вслед за анонсом стартуют предзаказы. Согласно информации billbil-kun, стандартное издание Star Wars Zero Company будет продаваться за $50 (ПК) и 60$ (консоли), а расширенное оценили в $60 и $70 соответственно.

Наполнение расширенного издания неизвестно, но ранний доступ к игре в состав точно входить не будет

Наполнение расширенного издания неизвестно, но ранний доступ к игре в состав точно входить не будет

События игры развернутся на закате Войн клонов. Геймерам предстоит взять на себя командование отрядом наёмников Zero Company и выполнить «почти невозможную» задачу — нейтрализовать угрозу, способную поглотить всю галактику.

Разработку возглавляет бывший арт-директор серии XCOM Грег Фёрч (Greg Foertsch). Обещают персонализацию бойцов, перманентную смерть, значимые решения и одну из самых крупных и интерактивных карт в истории игр по «Звёздным войнам».

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Теги: star wars zero company, bit reactor, electronic arts, стратегия, тактика
star wars zero company, bit reactor, electronic arts, стратегия, тактика
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