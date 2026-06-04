AMD не исключает возможность выпуска шестиядерного Ryzen 5 9600X3D в этом году

Компания AMD пока не исключает возможность выпуска шестиядерного процессора Ryzen 5 9600X3D на архитектуре Zen 5. Об этом на полях выставки Computex 2026 заявил генеральный менеджер подразделений Radeon и Ryzen Дэвид Макафи (David McAfee). По его словам, «такой продукт мог бы появиться в ассортименте AMD позже в этом году».

Комментарий Макафи последовал вскоре после анонса AMD нового восьмиядерного процессора Ryzen 7 7700X3D для платформы AM5, основанного на архитектуре Zen 4. По данным компании, новый чип будет выпущен 16 июля. Он оснащён 104 Мбайт кеш-памяти L3, автоматически разгоняется до 4,5 ГГц и оценивается в $329.

Ryzen 5 9600X3D ранее уже фигурировал в различных материалах AMD. Например, чип в прошлом году появлялся на странице сайта поддержки графического драйвера для профессиональной видеокарты Radeon AI Pro R9700 среди других процессоров Ryzen 9000X3D.

По словам Макафи, шестиядерные процессоры X3D встречаются в планах AMD реже, чем восьмиядерные. Ryzen 5 7600X3D был выпущен ограниченным тиражом и доступен не у всех розничных партнёров AMD, хотя его всё ещё можно найти в продаже.

По словам AMD, геймеры по-прежнему предпочитают восьмиядерные процессоры, хотя разница в игровой производительности между шести- и восьмиядерными моделями часто невелика. Это согласуется с результатами более ранних независимых тестов процессоров AMD X3D. В одном из сравнений процессоры Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7800X3D показали разницу в производительности в играх примерно в 6–10 %, в зависимости от настроек и условий тестирования.