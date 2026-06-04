AMD отобрала у Intel треть рынка x86-процессоров, пока рынок настольных CPU рухнул на 20 %

Исследовательская компания Mercury Research подвела итоги первого квартала 2026 года для рынка процессоров. Несмотря на общее сокращение поставок CPU, AMD продолжает отвоёвывать долю рынка x86 у Intel, которая столкнулась с последствиями ограничений производственных мощностей и дефицита отдельных моделей чипов. А процессоры ARM тем временем набирают популярность в ноутбуках и серверах.

По данным исследовательской компании Mercury Research, в первом квартале 2026 года продажи процессоров для ноутбуков, настольных ПК, игровых консолей и встроенных систем интернета вещей упали на 6 % в годовом сравнении. В то же время поставки серверных чипов выросли примерно на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этом фоне AMD удалось увеличить долю на рынке x86-процессоров до рекордных 32,6 %, тогда как годом ранее компания контролировала 27,1 % рынка. Соответственно, доля Intel снизилась с 72,9 % до 67,4 %. В квартальном сравнении AMD также показала рост — с 31,4 % до 32,6 %.

Особенно заметных успехов AMD добилась в серверном сегменте. Доля компании выросла до 33,2 % против 27,2 % годом ранее и 30 % кварталом ранее. В Mercury Research отмечают, что поставки серверных процессоров AMD значительно увеличились как в годовом, так и в квартальном сравнении, тогда как объёмы поставок Intel практически не изменились. Оба производителя при этом ожидают дальнейшего ускорения роста серверного рынка в течение 2026 года.

В сегменте настольных процессоров ситуация оказалась менее однозначной. Хотя AMD увеличила долю рынка на 5,1 процентного пункта по сравнению с прошлым годом, до 33,2 %, относительно четвёртого квартала 2025 года её позиции ослабли. За квартал компания потеряла 3,2 процентного пункта, а доля Intel выросла до 66,8 %. Аналитики объясняют это необычно слабым спросом на процессоры AMD в начале года. По словам аналитика Mercury Research Дина Маккаррона (Dean McCarron), многие покупатели приобрели комплектующие заранее, опасаясь дальнейшего роста цен на память и другие компоненты ПК.

В конце прошлого года производители компьютеров активно наращивали запасы комплектующих, включая процессоры, что привело к резкому снижению заказов в начале 2026-го. В результате поставки настольных процессоров обвалились почти на 20 % в годовом выражении. По оценкам Mercury Research, во второй половине года рынок может перейти от ситуации, когда продажи ограничивались нехваткой предложения, к сценарию ослабления спроса из-за высоких цен.

В мобильном сегменте проблемы Intel оказались ещё заметнее. По данным Mercury Research, поставки процессоров для ноутбуков сократились главным образом из-за ограничений производственных мощностей Intel. Из-за высокого спроса на серверные процессоры Intel перенаправила свои производственные мощности именно в эту сферу. Это, в свою очередь, приводит к дефициту некоторых процессоров для настольных ПК и ноутбуков. В то же время AMD удалось увеличить объёмы отгрузок. Доля Intel на рынке мобильных x86-процессоров снизилась до 71,7 %, тогда как AMD увеличила присутствие до 28,3 %. Годом ранее соотношение составляло 77,5 % против 22,5 %.

Продолжают усиливать позиции и процессоры на архитектуре Arm. По оценкам Mercury Research, рыночная доля чипов ARM в клиентских компьютерах, включая Apple MacBook и Google Chromebook, составляет 14,4 %, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем периоде. Продажи серверных процессоров с ядрами ARM примерно удвоились по сравнению с прошлым годом, главным образом благодаря поставкам процессоров Nvidia Grace в системах Blackwell NVL72 AI. Доля серверных процессоров ARM на общем рынке умеренно выросла до 13,2 %.