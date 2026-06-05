В этом году дефицит чипов вынудит Intel наращивать даже объёмы выпуска 10-нм процессоров

Центральные процессоры оказались в дефиците не только в серверном сегменте, поскольку Intel перераспределяет свои производственные мощности, и в результате могут страдать определённые секторы потребительского сегмента. На этой неделе финансовый директор компании заявил, что в текущем году будет увеличен объём выпуска чипов даже с использованием немолодой технологии Intel 7.

Напомним, под этим вполне прогрессивным обозначением скрывается последнее поколение многострадального 10-нм техпроцесса. Свои комментарии Дэвид Зинснер (David Zinsner) сделал на технологической конференции Bank of America на этой неделе: «В ближайшее время всё будет сводиться к объёмам поставок. И мы сейчас наращиваем их непрерывно. В ближайшие несколько кварталов будут заметно увеличены объёмы поставок процессоров, выпускаемых по технологиям Intel 3 и 18A. Это должно помочь догнать спрос, который мы наблюдаем в перспективе».

Говоря о плане по отказу от Intel 7, финансовый директор компании пояснил: «На самом деле, мы в этом году увидим увеличение объёмов выпуска с использованием Intel 7 в показателях количества кремниевых пластин — по крайней мере, изначально, и в следующем году, возможно, я думаю, что мы сможем свернуть их немного и позволить Intel 3 и 18A заполнить нишу». Мобильные процессоры, выпускаемые по технологии Intel 18A, сейчас очень быстро наращивают объёмы производства, как добавил Зинснер, демонстрируя самую активную экспансию за последние пять лет.

Коснулся он и темы конкуренции. В серверном сегменте, по его словам, в определённых случаях Intel располагает очень сильными продуктами. В других случаях, особенно если речь идёт о многопоточности, позиции Intel не так сильны. При этом Intel не опасается конкуренции со стороны Arm-совместимых процессоров в клиентском сегменте. И занимаемая доля рынка, и демонстрируемое продукцией Intel быстродействие позволяют компании рассчитывать на сохранение прочных рыночных позиций. Спрос на процессоры Intel в серверном сегменте позволит компании заметно увеличить профильную выручку — при условии, если удастся нарастить объёмы выпуска. Рынок центральных процессоров, по мнению Зинснера, ожидает «взрывной рост, вызванный ИИ».

Попутно финансовый директор рассказал, насколько серьёзными были реформы в иерархии управления компанией Intel после прихода на пост генерального директора Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) в прошлом году. Вместо 12-ярусной структуры управления осталась 6-ярусная. Количество вице-президентов было сокращено с 400 до 200 человек. Общая численность персонала Intel была уменьшена с более чем 100 000 до менее чем 80 000 человек.