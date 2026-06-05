Дефицит памяти разгонит мировой рынок полупроводников до $1,5 трлн продаж в этом году

По мнению представителей организации WSTS, которая отвечает за мировую статистику продаж полупроводниковых компонентов, в текущем году ёмкость рынка вырастет на впечатляющие 89,9 % до $1,51 трлн, причём более половины этой суммы придётся как раз на выручку от реализации памяти, которая вырастет на 250 % до $804 млрд.

При этом как отвечает источник, сегмент логических компонентов тоже покажет хороший рост, увеличив выручку на 37 % до $411 млрд. Направление микропроцессоров прибавит 20 % до $102 млрд, все прочие категории полупроводниковой продукции вырастут более скромно. Выручка от реализации аналоговых компонентов увеличится только на 10,2 % до $95,3 млрд, датчики прибавят 3 % до $21,5 млрд, оптоэлектроника вырастет на 2,7 % до $44,2 млрд. Дискретные полупроводниковые компоненты увеличат выручку от своей реализации на 8 % до $33,2 млрд.

В региональном срезе основной прирост выручки придётся на обе Америки (+112 %), местные компании сформируют $544 млрд выручки от реализации полупроводниковых компонентов, но крупнейшим регионом в этой сфере останется Азиатско-Тихоокеанский, который хоть и увеличит выручку на более скромные 87,4 %, по абсолютной сумме вырастет до $824 млрд. Европа прибавит 58,4 % до $86,6 млрд, а вот Япония ограничится приростом на 27,6 % до $57 млрд.

В следующем году выручка от реализации полупроводниковых компонентов, по мнению WSTS, вырастет в мировом масштабе на 27 % до $1,9 трлн. Память в этом контексте окажет куда более скромную роль по сравнению с текущим годом, поскольку выручка от её реализации увеличится только на 32 % до $1 трлн, но она всё равно будет формировать более половины рынка в денежном выражении. Логические компоненты прибавят 27 % до $523 млрд. В географическом выражении лидером по темпам роста окажутся обе Америки (+29 %), но Азиатско-Тихоокеанский регион окажется на втором месте с ростом выручки на 26,6 %.