Google начала развёртывать Gemini Avatar — технологию, которая создаёт пугающе реалистичных цифровых двойников

В приложении Google Gemini появилась основанная на искусственном интеллекте функция Avatar — пользователи сервиса теперь могут создавать собственные цифровые копии, которые выглядят чрезвычайно реалистично.

В процессе настройки функции Avatar наступает момент, когда всё превращается из забавной демонстрации ИИ в нечто странное, пишет Android Authority. Человеку приходится смотреть в камеру смартфона, а Gemini просит его медленно двигать головой из стороны в сторону и зачитывать случайные числа. Несколько секунд спустя платформа выдаёт цифровую копию пользователя с его лицом и голосом — и показывает видеоролики, которые он никогда не записывал.

Воспользоваться нововведением могут только подписчики платных тарифов. Упоминание функции аватара было обнаружено в APK-файле приложения ещё в марте. Для создания аватара необходимо выбрать соответствующий раздел в настройках приложения Gemini. Внешность и голос пользователя воссоздаются при помощи ИИ-модели Google Omni. Завершив настройку, можно вызывать свой аватар прямо в чате с Gemini.

Сходство аватара с оригиналом поразительно, отмечает Android Authority, — движения головы и тон голоса настолько реалистичны, что только сам человек, пожалуй, может отличить подделку, а большинство знакомых разницы не заметит. В Google согласны, что подобной функцией можно злоупотреблять, поэтому компания приняла ряд мер для защиты безопасности и конфиденциальности. Пользователю должно быть не меньше 18 лет, и в процессе настройки он должен присутствовать лично. Каждое созданное сервисом аватаров видео содержит невидимый «водяной знак» SynthID — его подлинность можно проверить в браузере Chrome или с помощью других средств Google.