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Астрологи в восторге: новый патч для Heroes of Might & Magic: Olden Era починил понедельники

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen сообщили о выходе нового патча для своей тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, находящейся в раннем доступе.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

По словам Unfrozen, заплатка 0.80.20 устраняет несколько проблем, обнаруженных после предыдущего обновления для Heroes of Might & Magic: Olden Era (вышедший 2 июня девятый крупный апдейт 0.80.19).

В частности, патч закрывает ещё одну вариацию уязвимости выхода из игры, которая, помимо прочего, влияла на корректное сохранение результатов матча в мультиплеерном режиме Heroes of Might & Magic: Olden Era.

Кроме того, разработчики исправили ошибки, мешавшие генерации шаблонов Jebus Outcast и All Around, а также препятствовавшие начислению очков законов и астрологии по первым дням недели.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 88 %) в Steam и продалась в количестве 1 млн копий за месяц.

Стартовая версия Olden Era предлагает первый акт нелинейной сюжетной кампании, шесть фракций, три режима («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеер, редактор карт и поддержку русского языка.

На протяжении раннего доступа в игру добавят кооператив, режим наблюдателя и просмотра записи, подземный уровень карты, гильдию воров, статистику матчей и многое другое. Полноценный сюжет появится лишь в версии 1.0.

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Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия
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