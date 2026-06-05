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Фрэнк Азор из AMD опроверг слухи о том, что консольная графика RDNA 3.5 не получит поддержку FSR 4.1

Фрэнк Азор (Frank Azor) из AMD опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что компания отказалась от реализации поддержки технологии FSR 4.1 для интегрированной графической архитектуры RDNA 3.5. По словам Азора, такого решения компания ещё не принимала.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Ранее портал HardwareLuxx со ссылкой на слова одного из топ-менеджеров AMD сообщил, что у компании в настоящий момент нет планов по обеспечению поддержки FSR 4.1 для интегрированной графики RDNA 3.5. Фрэнк Азор, руководитель отдела маркетинга клиентской и графической продукции AMD, в соцсети X выступил против такого утверждения, отметив, что компания ещё не принимала решения по поводу этого вопроса.

«Я не присутствовал на той встрече и не слышал в точности произнесённых тогда слов, однако хочу сообщить, что никакого подобного решения, о котором здесь сообщается и которое подразумевается, принято не было. В настоящее время мы не готовы обсуждать какие-либо другие потенциальные планы по выпуску новых продуктов. Мы продолжаем прислушиваться к нашим клиентам, и мы вас слышим», — прокомментировал Азор публикацию портала VideoCardz, который в свою очередь ссылался на немецкое издание HardwareLuxx.

Сообщение Азора не содержит никаких обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Однако оно намекает, что потенциальная поддержка FSR 4.1 на RDNA 3.5 пока не исключена. Архитектура RDNA 3.5 используется исключительно для интегрированной графики. Многие игровые портативные устройства и ноутбуки оснащены процессорами со встроенной графикой RDNA 3.5, что делает владельцев данных решений ценной пользовательской базой. О каких-либо фундаментальных архитектурных различиях в аппаратном обеспечении, которые могли бы помешать AMD реализовать поддержку FSR 4.1 на RDNA 3.5, ничего неизвестно. RDNA 3.5 — это промежуточное обновление с RDNA 3, в первую очередь направленное на повышение энергоэффективности.

В прошлом месяце AMD официально объявила о поддержке масштабирования FSR 4.1 для графических процессоров RDNA 3 (Radeon RX 7000) и RDNA 2 (Radeon RX 6000). Сделано это было почти через год после того, как AMD случайно опубликовала в сети код технологии FSR 4, способной работать на оборудовании, отличном от RDNA 4, с использованием инструкций INT8. FSR 4.1 — это последняя итерация набора функций FSR, включающая улучшенный апскейлер, который эффективнее сохраняет детализацию изображения в движении, а также функцию регенерации лучей (Ray Regeneration 1.1).

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Теги: fsr 4.1, rdna 3.5, поддержка, amd
fsr 4.1, rdna 3.5, поддержка, amd
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