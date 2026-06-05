Фрэнк Азор из AMD опроверг слухи о том, что консольная графика RDNA 3.5 не получит поддержку FSR 4.1

Фрэнк Азор (Frank Azor) из AMD опроверг ранее появившиеся сообщения о том, что компания отказалась от реализации поддержки технологии FSR 4.1 для интегрированной графической архитектуры RDNA 3.5. По словам Азора, такого решения компания ещё не принимала.

Ранее портал HardwareLuxx со ссылкой на слова одного из топ-менеджеров AMD сообщил, что у компании в настоящий момент нет планов по обеспечению поддержки FSR 4.1 для интегрированной графики RDNA 3.5. Фрэнк Азор, руководитель отдела маркетинга клиентской и графической продукции AMD, в соцсети X выступил против такого утверждения, отметив, что компания ещё не принимала решения по поводу этого вопроса.

«Я не присутствовал на той встрече и не слышал в точности произнесённых тогда слов, однако хочу сообщить, что никакого подобного решения, о котором здесь сообщается и которое подразумевается, принято не было. В настоящее время мы не готовы обсуждать какие-либо другие потенциальные планы по выпуску новых продуктов. Мы продолжаем прислушиваться к нашим клиентам, и мы вас слышим», — прокомментировал Азор публикацию портала VideoCardz, который в свою очередь ссылался на немецкое издание HardwareLuxx.

Сообщение Азора не содержит никаких обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Однако оно намекает, что потенциальная поддержка FSR 4.1 на RDNA 3.5 пока не исключена. Архитектура RDNA 3.5 используется исключительно для интегрированной графики. Многие игровые портативные устройства и ноутбуки оснащены процессорами со встроенной графикой RDNA 3.5, что делает владельцев данных решений ценной пользовательской базой. О каких-либо фундаментальных архитектурных различиях в аппаратном обеспечении, которые могли бы помешать AMD реализовать поддержку FSR 4.1 на RDNA 3.5, ничего неизвестно. RDNA 3.5 — это промежуточное обновление с RDNA 3, в первую очередь направленное на повышение энергоэффективности.

В прошлом месяце AMD официально объявила о поддержке масштабирования FSR 4.1 для графических процессоров RDNA 3 (Radeon RX 7000) и RDNA 2 (Radeon RX 6000). Сделано это было почти через год после того, как AMD случайно опубликовала в сети код технологии FSR 4, способной работать на оборудовании, отличном от RDNA 4, с использованием инструкций INT8. FSR 4.1 — это последняя итерация набора функций FSR, включающая улучшенный апскейлер, который эффективнее сохраняет детализацию изображения в движении, а также функцию регенерации лучей (Ray Regeneration 1.1).