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Опасный ИИ Anthropic неожиданно помог компании наладить диалог с Белым домом

В марте ИИ-стартап Anthropic стал первой в истории американской компанией, которая властями этой страны была признана несущей риски, связанные с цепочками поставок. Претензии Пентагона свелись к нежеланию Anthropic использовать свои ИИ-модели при принятии решений в военных операциях или для слежки за гражданами. По мере приближения к IPO взаимоотношения сторон начали меняться к лучшему.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

По крайней мере, на это указывает Reuters с традиционной ссылкой на собственные источники. Говорить о полной «амнистии» мятежного стартапа пока рано, поскольку стороны всё ещё пытаются через суд установить главенство своей позиции, но фрагментарное улучшение взаимоотношений уже отслеживается, по мнению источников. В середине апреля генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) посетил Белый дом для переговоров с членами правительства. Пентагон при этом продолжает прилагать максимум усилий для того, чтобы отстоять свою правоту в судебном споре с Anthropic вокруг этических моментов использования ИИ-моделей.

Непосредственно президент США Дональд Трамп (Donald Trump) пригласил Амодеи на церемонию подписания знакового для американской ИИ-отрасли закона 21 мая, но по факту мероприятие не состоялось. Трампу не понравились некоторые положения закона, он настоял на их пересмотре, в результате чего соответствующий закон был подписан им только на этой неделе уже без участия главы Anthropic. При этом компания со страниц социальной сети X выразила свою готовность сотрудничать с Белым домом в сфере реализации положений этого закона на практике.

Кроме того, диалог американских чиновников с представителями Anthropic оживился после начала ограниченного распространения ИИ-системы Claude Mythos, которая способна находить уязвимости в информационной инфраструктуре крупных компаний и правительственных организаций. Поскольку использовать такой инструмент следует очень аккуратно, американские чиновники невольно подключились к взаимодействию с Anthropic по вопросу использования Mythos. По меньшей мере, это сделал Шон Кернкросс (Sean Cairncross), который возглавляет в Белом доме направление кибербезопасности, как отмечают источники. Руководство Anthropic также встречалось с министром финансов США Скоттом Бессентом (Scott Bessent) этой весной, поскольку представители финансовой системы сильно обеспокоены возможностями, которые Mythos способна предоставить хакерам. Итоги этой встречи помогли внести коррективы в закон, который Трамп подписал на этой неделе. Все крупные ИИ-модели перед выпуском в обращение должны будут проходить экспертизу в сфере кибербезопасности после вступления в силу закона.

Опять же, проводимые в конце апреля американскими военными учения в области кибербезопасности, ориентированные на противодействие киберугрозам, прошли без участия представителей Anthropic, хотя Google и OpenAI своих делегатов на это мероприятие отправили. Словом, говорить о смягчении позиции всех американских чиновников по отношению к Anthropic пока ещё рано, но некоторая положительная динамика может местами наблюдаться. Компания подала заявку на IPO, а потому лишние скандалы ей в это время не нужны, поскольку они могут отпугнуть инвесторов.

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Теги: anthropic, пентагон, ipo, ии, сша
anthropic, пентагон, ipo, ии, сша
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