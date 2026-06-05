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OpenAI согласилась предоставлять властям США свои новые ИИ-модели на проверку

На этой неделе президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, предусматривающий введение государственного надзора за передовыми моделями искусственного интеллекта для обеспечения их безопасности. OpenAI изъявила готовность участвовать в процессе.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Трамп не стал подписывать указ в первоначальной редакции и под давлением представителей отрасли ИИ решил его смягчить, потому что ему «не понравились некоторые его аспекты». Документ содержит просьбу, а не требование, чтобы разработчики принимали участие в процессе сравнительной оценки передовых возможностей моделей ИИ в области кибербезопасности. Властям США предоставляются полномочия определять, относятся ли эти модели к «находящимся в зоне риска», в результате чего их распространение и продажа могут быть ограничены.

Компания OpenAI, тем не менее, заявила, что согласна участвовать в этой программе на добровольных началах, и она намерена предоставлять регулирующим органам модели на проверку до их выпуска в широкий доступ. «Это совершенно правильно, что власти демократических стран играют важную роль во внедрении и использовании этих технологий. Предлагаем правительствам создать мощные регулирующие органы, но с большой гибкостью в том, как они станут работать в будущем», — заявил представитель OpenAI Джордж Осборн (George Osborne) в интервью CNBC.

В первой редакции на проверку моделей отводились до 90 дней, но впоследствии Трамп и его советники сократили этот срок до 30 дней. Эксперты отрасли, в том числе Илон Маск (Elon Musk) и Дэвид Сакс (David Sacks) убедили президента, что в первоначальной редакции законопроект мог возыметь сдерживающий эффект на развитие технологий ИИ.

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Теги: openai, ии, дональд трамп
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