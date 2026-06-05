Роботакси Waymo показало себя как неожиданно удобный транспорт для бегства с места преступления

В январе этого года неизвестный в Сан-Франциско украл одежду для йоги и скрылся на беспилотном автомобиле Waymo. Полиция не поймала преступника до сих пор, хотя казалось бы в случае с напичканным электроникой такси это сделать должно быть проще.

Действия правонарушителя могут показаться нелогичными: автомобили Waymo и другие роботакси представляются как напичканные средствами наблюдения. Однако описанный изданием San Francisco Chronicle любопытный инцидент проливает свет на то, как Waymo обрабатывает видеозаписи, снятые её беспилотными автомобилями.

Waymo действительно ведёт видеозаписи поездок в салоне и хранит их, но сроки хранения этой информации не оглашаются. В итоге, «к тому времени, как в апреле был выдан ордер на обыск», нужных видеозаписей в системе Waymo уже не было. Более того, полиция не смогла идентифицировать преступника и по кадрам с внешней камеры, потому что «по соображениям конфиденциальности» картинка на них была размыта.

Наконец, не помогли данные учётной записи Waymo. Согласно записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник подъехал на машине сервиса к студии йоги, украл там одежду и вернулся в роботакси. Содержащаяся в учётной записи информация, которую администрация сервиса передала в правоохранительные органы, «не привела полицию к подозреваемому».