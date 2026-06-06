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SpaceX собирается до четверти всех средств в ходе IPO привлечь от частных инвесторов

Грядущее IPO аэрокосмической компании SpaceX должно превратить её основателя Илона Маска (Elon Musk) в первого в истории человечества долларового триллионера, но он при этом готов активно привлекать средства розничных инвесторов к финансированию деятельности конгломерата. До четверти всех привлекаемых в ходе IPO средств может быть получено от индивидуальных инвесторов.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Как поясняет Financial Times, это не самая обычная пропорция, поскольку крупные IPO исторически выделяли от 5 до 10 % всех выставленных на торги акций розничным инвесторам. В то же время, агентство Reuters ранее сообщало, что изначально SpaceX хотела предоставить им до 30 %, поэтому окончательная величина пока не определена. На сайте SpaceX привлечение розничных инвесторов признаётся важным, им предлагается принять участие в IPO через брокерские системы SoFi, Robinhood, E*Trade, Schwab и Fidelity.

По словам знакомых с планами Илона Маска источников, он изначально хочет поместить индивидуальных инвесторов ближе к центру структуры акционерного капитала SpaceX, поскольку исторически он более благосклонен к ним по сравнению с институциональными инвесторами. Впрочем, питать иллюзий частным инвесторам всё равно не стоит, поскольку условия IPO не позволят им влиять на стратегическое развитие SpaceX, вся власть сосредоточится в руках самого Маска. По словам аналитиков, эмитенты постепенно начинают осознавать силу розничного фондового рынка, и раньше скромное участие частных инвесторов в IPO в основном было обусловлено ограниченным выделением активов со стороны организаторов размещения акций. Теперь отношение к розничному сектору начинает меняться, и SpaceX своим примером это наглядно иллюстрирует.

Если учесть, что компания претендует на привлечение $75 млрд в ходе IPO, то розничным инвесторам могут достаться акции примерно на сумму $20 млрд. Ещё в 2020 году Маск признался, что будет уделять розничным инвесторам особое внимание, если соберётся вывести SpaceX на биржу. Он также уделяет много времени, отвечая на вопросы розничных инвесторов на квартальных отчётных мероприятиях Tesla, что в целом нехарактерно для руководства американских публичных компаний. Частным инвесторам принадлежат около 42 % акций Tesla, находящихся в свободном обращении. Это значительно больше тех 34 %, что принадлежат частным инвесторам в капитале Apple. Маск, по мнению некоторых экспертов, хочет превратить многомиллионную армию своих фанатов в реальную силу на фондовом рынке, а заодно и монетизировать этот ресурс в своих интересах.

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Теги: spacex, ipo, илон маск, акции
spacex, ipo, илон маск, акции
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