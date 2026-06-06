Китайские исследователи перешли от инференса к обучению ИИ-моделей на ускорителях Huawei

В Китае сообщили об успешном использовании чипов Huawei Ascend 910C для завершения постобучения модели DeepSeek-V4-Pro, что является важным шагом в развитии отечественной полупроводниковой промышленности, стремящейся в условиях ужесточения санкций США перейти от поддержки базового инференса ИИ к более сложному процессу обучения, пишет South China Morning Post.

Добившись успехов в поддержке относительно простого инференса ИИ, китайские производители микросхем столкнулись со сложностями в освоении гораздо более сложного процесса обучения.

Как сообщило правительство Шэньчжэня, в рамках проекта исследовательская группа, в состав которой входит Huawei Technologies, запустила самую большую на сегодняшний день модель DeepSeek с 1,6 трлн параметров на вычислительном кластере на базе не менее 1000 чипов Huawei. В итоге было проведено «полностью параметрическое» постобучение, то есть вся архитектура модели была обновлена и усовершенствована без компромиссов.

Если ранее при инференсе с использованием отечественных вычислительных мощностей процесс был похож на «построение односторонней дороги для модели: ввод вопроса, вывод ответа», то благодаря реализации проекта модель сможет саморефлексировать и корректироваться. Это добавило «сложные эстакады и петли к этой односторонней дороге, мгновенно многократно увеличив вычислительные и коммуникационные запросы», отмечено в сообщении

Это исследование, проведенное совместно Huawei, Шэньчжэньским институтом кольцевых дорог, Шэньчжэньским кампусом Харбинского технологического института и Шэньчжэньским научно-исследовательским институтом больших данных, «поможет повысить самодостаточность китайской индустрии искусственного интеллекта», заявило правительство Шэньчжэня.