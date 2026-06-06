Сегодня 06 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские исследователи перешли от инфер...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Китайские исследователи перешли от инференса к обучению ИИ-моделей на ускорителях Huawei

В Китае сообщили об успешном использовании чипов Huawei Ascend 910C для завершения постобучения модели DeepSeek-V4-Pro, что является важным шагом в развитии отечественной полупроводниковой промышленности, стремящейся в условиях ужесточения санкций США перейти от поддержки базового инференса ИИ к более сложному процессу обучения, пишет South China Morning Post.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Добившись успехов в поддержке относительно простого инференса ИИ, китайские производители микросхем столкнулись со сложностями в освоении гораздо более сложного процесса обучения.

Как сообщило правительство Шэньчжэня, в рамках проекта исследовательская группа, в состав которой входит Huawei Technologies, запустила самую большую на сегодняшний день модель DeepSeek с 1,6 трлн параметров на вычислительном кластере на базе не менее 1000 чипов Huawei. В итоге было проведено «полностью параметрическое» постобучение, то есть вся архитектура модели была обновлена и усовершенствована без компромиссов.

Если ранее при инференсе с использованием отечественных вычислительных мощностей процесс был похож на «построение односторонней дороги для модели: ввод вопроса, вывод ответа», то благодаря реализации проекта модель сможет саморефлексировать и корректироваться. Это добавило «сложные эстакады и петли к этой односторонней дороге, мгновенно многократно увеличив вычислительные и коммуникационные запросы», отмечено в сообщении

Это исследование, проведенное совместно Huawei, Шэньчжэньским институтом кольцевых дорог, Шэньчжэньским кампусом Харбинского технологического института и Шэньчжэньским научно-исследовательским институтом больших данных, «поможет повысить самодостаточность китайской индустрии искусственного интеллекта», заявило правительство Шэньчжэня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ поставила на паузу проект разработки ИИ-чипа, который должна была выпускать Samsung
Google начала экспериментировать с показом результатов поиска в Chrome сразу в режиме ИИ
OpenAI согласилась предоставлять властям США свои новые ИИ-модели на проверку
США ускорят разработку и внедрение ИИ в целях национальной безопасности
Следующая ИИ-модель OpenAI разрабатывается другой ИИ-моделью — сверхинтеллект близок как никогда
ИИ-агент OpenAI Codex помог раскрыть атаку HTTP/2 Bomb: всего один компьютер может вывести из строя целый сервер
Теги: ии, huawei, обучение ии, китай
ии, huawei, обучение ии, китай
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Американские производители чипов в пятницу сообща потеряли $1,3 трлн в капитализации
Межзвёздная комета 3I/ATLAS заинтриговала астрономов выбросами большого количества метана
Ремейк «Готики» вышел на ПК и консолях — критики возвращение легендарной RPG не оценили
Блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета», считает Павел Дуров
Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro и Poco M8 — надёжные смартфоны для коммуникаций и игр
Linux не удержал 5-процентную долю в статистике Steam 6 ч.
Китайские исследователи перешли от инференса к обучению ИИ-моделей на ускорителях Huawei 6 ч.
США ускорят разработку и внедрение ИИ в целях национальной безопасности 8 ч.
Создатели браузера Brave оценили в $60 возможность скрыть опции, которые ранее сами же и установили 11 ч.
Премьера геймплея и дата выхода Star Wars Zero Company — тактической стратегии от ветеранов XCOM 16 ч.
Square Enix анонсировала Final Fantasy VII Revelation — «незабываемый финал одного из самых амбициозных проектов в истории видеоигр» 16 ч.
Stellar Blade 2 получила первый трейлер и официальное название — Stellar Blade: Blood Rain 17 ч.
Первый трейлер хоррора Alien: Isolation 2 — с детализированными интерьерами, прогрессивным освещением и неизменным Чужим 18 ч.
Capcom наконец анонсировала ремейк Resident Evil Code: Veronica — первый трейлер Resident Evil Veronica 18 ч.
Новая статья: 007 First Light — успех после долгих лет подготовки. Рецензия 19 ч.
Спрос на акции SpaceX вдвое превысил планируемый объём размещения 59 мин.
Взрыв тяжёлой ракеты Blue Origin ответил на вопросы о мерах безопасности при запусках ракет 2 ч.
Разработанную ИИ вакцину впервые испытали на людях 2 ч.
SAMA на Computex 2026: необычные корпуса, СЖО с двумя экранами и новые блоки питания 3 ч.
ID-Cooling на Computex 2026: первые корпуса, деревянные СЖО и кулеры для рабочих станций 4 ч.
Meta ищет «креативные» способы профинансировать свои ИИ-проекты 4 ч.
Последняя для Тима Кука конференция Apple WWDC 2026 начнётся в понедельник — чего ждать? 5 ч.
Китайский производитель самокатов показал двухместный экранолёт для развлечений на воде 5 ч.
Nvidia умолчала про цену ПК на чипах RTX Spark, но партнёры компании уже говорят об их дороговизне 6 ч.
Японцы вырастили 1-нм полупроводниковые нанотрубки — почти готовые каналы транзисторов 6 ч.