Минцифры пытается договориться с Apple о возврате «Макса» в App Store

Минцифры России вступило в переговоры с компанией Apple на предмет возвращения национального мессенджера «Макс» в магазин приложений App Store. Об этом сообщил на Петербургском экономическом форуме глава ведомства Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

«Ведём переговоры», — заявил министр в беседе с журналистами. «Макс» пропал из Apple App Store 3 июня; в магазинах приложений для Google Android приложение остаётся доступным. Позже разработчики мессенджера сообщили, что Apple не только удалила приложение из магазина, но и отозвала токен для push-уведомлений для iPhone. Это значит, что владельцы устройства не смогут получать уведомления своевременно — им придётся открывать приложение самостоятельно, чтобы не пропустить важные сообщения; прочие функции уже установленного «Макса» обещают работать в прежнем режиме.

После инцидента господин Шадаев заявил, что Минцифры намерено решать вопрос с удалением мессенджера из App Store и подчеркнул, что «с ним всё будет хорошо». Далее представитель Apple в беседе со СМИ заявил, что компания пошла на эту меру для соблюдения санкций, но не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь.

Предварительная версия мессенджера (на тот момент он назывался MAX) вышла в марте 2025 года. В июле президент присвоил сервису статус национального мессенджера, а в сентябре приложение стало обязательным для предустановки на новые смартфоны в России. Регистрация в сервисе доступна для жителей 40 стран, в том числе в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. По состоянию на март в «Максе» были зарегистрированы 100 млн пользователей.