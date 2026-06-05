Apple объяснила удаление мессенджера Max из App Store санкциями

Компания Apple была вынуждена удалить приложение национального российского мессенджера Max из-за соблюдения санкций. Об этом представитель компании заявил в комментарии СМИ.

Российский мессенджер Max пропал из Apple App Store 3 июня — его стало невозможно найти по соответствующим поисковым запросам, а при прямом переходе по адресу приложения платформа начала выдавать ошибку. Какими именно санкциями руководствовалась компания, когда удалила приложение со своей платформы и сделала его недоступным для установки на iPhone, в Apple не уточнили.

Мессенджер Max получил статус национального летом минувшего года, когда соответствующий указ подписал глава государства. Тогда же Роскомнадзор начал ограничивать работу платформ WhatsApp и Telegram. На начальном этапе в этих сервисах заблокировали голосовую и видеосвязь, а в марте этого года Telegram фактически перестал работать в сетях российских операторов.

Помимо удаления мессенджера Max из App Store, компания Apple отозвала у него токен для push-уведомлений. Это значит, что пользователи, которые успели ранее установить приложение, лишились возможность получать уведомления о новых сообщениях.