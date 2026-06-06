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Анонсирована gen Atlas — новая приключенческая игра с открытым миром от создателя The Last Guardian и Shadow of the Colossus

Студия известного геймдизайнера Фумито Уэда (Fumito Ueda), приложившего руку к The Last Guardian и Shadow of the Colossus, представила дебютный трейлер своего нового проекта под названием gen Atlas.

Источник изображений: genDesign

Источник изображений: genDesign

Разработчики из genDesign занимаются созданием своей новой одиночной приключенческой игры с открытым миром при поддержке издательства Epic Games, поэтому на PC она выйдет только в Epic Games Store (уже можно добавить в список желаемого).

События gen Atlas развернутся на заброшенной планете, где обитает огромный робот. Неизмеримая мощь гигантского создания поможет геймерам открывать пути к изначально недоступным регионам здешнего мира и даже изменять представление о всём происходящем.

gen Atlas
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«Всё, что вы видите — это огромный безмолвный мир: тишину бескрайних равнин заполняют огромные конструкции, заброшенные здания и беспокойное море. От того, чем должна была стать эта планета, остались лишь мёртвые остовы», — описывают ключевую локацию сами авторы.

gen Atlas выйдет на PC (EGS), PS5, Xbox Series X и S. Поддержка русского языка пока не подтверждена.

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Теги: gen atlas, gendesign, боевик, приключение
gen atlas, gendesign, боевик, приключение
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