«Новая брутальная глава»: научно-фантастический хоррор Cronos: The New Dawn получит осенью дополнение Lazarus

Разработчики из Bloober Team представили дополнение Lazarus к своему научно-фантастическому хоррору на выживание Cronos: The New Dawn. Анонс состоялся в рамках презентации Future Games Show 2026.

Авторы называют Lazarus «новой брутальной главой» в истории игры, которая предлагает вернуться на знакомые пустоши и примерить на себя роль Следопыта на пути к превращению в «любимого всеми» Смотрителя из оригинала.

Расслабиться и в неспешном режиме исследовать локации не получится, поскольку за главным героем уже послан новый охотник с единственной целью — найти и уничтожить. Представители Bloober Team уверяют, что дополнение Lazarus отличается от оригинальной Cronos: The New Dawn более агрессивным подходом к сражениям.

«Захватите инициативу благодаря своей повышенной манёвренности и боевым навыкам, включая способность расставлять приманки и становиться невидимым. Используйте весь арсенал технологий и навыков Следопыта, чтобы преодолеть самые опасные испытания, с которыми вам когда-либо приходилось столкнуться», — рассказывают об устройстве игрового процесса аддона его авторы.

Дополнение Lazarus выйдет осенью 2026 года на ПК, PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S. В сервисе Valve появилась его отдельная страница.