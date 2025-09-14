Cronos: The New Dawn — не делай нас едиными. Рецензия

Жанр Экшен, приключение, хоррор Издатель Bloober Team Разработчик Bloober Team Издатель в России blah#!MARKER#! Минимальные требования Процессор Intel Core i5 8400F 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 XT, 50 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam, GOG или Epic Games Store Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-10700K 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Дата выхода 5 сентября 2025 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

Bloober Team оседлала волну успеха. Она вернула интерес сообщества к Silent Hill, успешно справившись с обновлением признанной классики. Задачка была не из простых. Но работа студии настолько воодушевила Konami, что она одобрила разработку ремейка оригинальной Silent Hill еще до релиза осовремененного сиквела. При этом, в отличие от Джеймса Сандерленда, поляки не застряли в Тихом Холме — есть у них и собственные идеи. Cronos: The New Dawn действительно выделяется интересным антуражем. Но, как ни странно, в игровом процессе она куда более вторична, нежели ремейк игры почти двадцатипятилетней давности.

Польша. Неопределенное будущее. Путник (судя по голосу — женщина, то есть Путница) выбирается из странной капсулы на окраинах города Новая Заря. Она идет по пути, проложенному предшественниками, ради блага «Объединения». Cronos: The New Dawn со вступления окутывает атмосферной тайны. Что за миссия перед нами? Почему город опустошен? Как, видимо, и весь мир… Не надейтесь на быстрые ответы. И на простые — тоже. Недосказанность — часть шарма Cronos. Но и в абстрактное повествование а-ля Dark Souls она не скатывается.

Игра завораживает картинкой, несмотря на скудную цветовую палитру, состоящую из всех оттенков серого. Архитектурный брутализм, переживший апокалипсис и разорванный пространственными аномалиями, временами просто завораживает. Редкие вкрапления высоких технологий придают дополнительную изюминку. Задержаться на добрых пять минут, разглядывая очередной мрачный пейзаж, легче легкого.

Мир постепенно обретает очертания. Некогда случился катаклизм, названный Переломом. Он стал причиной исчезновения человечества. Ныне по земле бродят лишь жуткие твари — Сироты, в которых и превратились люди, судя по изуродованным, а зачастую и слитым воедино телам. К постапокалипсису примешиваются путешествия во времени. С помощью аномалий мы перемещаемся в восьмидесятые, незадолго до вспышки эпидемии, которая и привела к вымиранию человечества. Предотвратить это не получится, но можно спасти сознание ценных людей, «записав» их личности на цифровой носитель. Эта процедура называется «экстракцией».

На часть вопросов игра обязательно ответит, но далеко не сразу. С ритмом у повествования беда. Если сюжетная линия прошлого хоть как-то проливает свет на то, как именно мир пошел под откос, то а настоящем времени история словно застывает, вторя мертвому окружению. Нам предстоит двигаться от одной аномалии к другой, чтобы погрузиться в прошлое и найти очередную цель. Сплошь механические действия и никакого развития событий.

Изредка нам удается перекинуться несколькими предложениями с «собратом» Смотрителем. Он поможет чуть больше рассказать о катастрофе, природе аномалий и «Объединении». И то, если вы сами захотите — беседы сугубо опциональные, и слушать их тяжело. Персонажи, ввиду своей природы, говорят монотонными механическими голосами, а пропускать озвученные реплики нельзя. Даже если вы пробежали глазами субтитры, извольте дослушать. Да и конкретики в словах Смотрителя мало.

Повествование по крупицам подкидывает информацию практически все время прохождения — часов пятнадцать, а то и двадцать. Зато в финальном сегменте откровения сыплются с экрана одно за другим. Но будьте готовы, что сложить полную картину все равно будет сложно. Надо внимательно слушать, изучать записки, обильно разбросанные по локациям (иногда в одной комнате может найтись сразу три), и достраивать логическую цепочку в голове. Кто знает, планировался ли такой эффект, или белые пятна оставлены специально для другой игры в этой же вселенной? Есть ощущение, что многое пошло под нож. Например, вы не увидите сцены из анонсирующего трейлера. В меню с описанием извлеченных личностей написано, что они ожидают вознесения, и указано, где это сделать, однако игра не дает завершить процедуру. И белые нитки торчат как из истории, так и из геймплея.

Важно понимать, что хоть Cronos: The New Dawn вышла после Silent Hill 2 Remake, разрабатывались они по большей части параллельно. Поэтому Bloober Team училась делать игры с боевыми механиками фактически дважды. Одна команда пыталась придать современный вид старым хоррорам, а вот вторая прошлась по всем актуальным тропам жанра, закинув в миксер Dead Space и ремейки Resident Evil.

Разработчики, в общем-то, и не скрывали источников вдохновения. Слоган «Не дай им слиться» говорит сам за себя. Он мелькает в каждом трейлере, фигурирует в записке, на аудиозаписи и, конечно же, написан кровью на стене. И вот эта кричащая настырность играет с Cronos злую шутку. Она очень хочет быть новой Dead Space, да не выходит. Большую часть механик позаимствована у коллег по цеху, только воспроизведена с меньшим мастерством.

Путница столь же неспешна и неповоротлива, как Айзек Кларк из оригинальной Dead Space. Никаких новомодных уклонений или кувырков. Только старая добрая тяжелая поступь и легкий бег трусцой при зажатой клавише. Спасибо, что без шкалы выносливости. Удар кулаком и мощный топот железной пяткой прилагаются. Но Сироты, как и некроморфы, к боевым приемам устойчивы, поэтому для расправы над монстрами нужно более убойное средство.

Основным оружием выступает футуристический пистолет. Точнее, пистолет он лишь сначала, а со временем вы найдете разные насадки, меняющие эффект от стрельбы. Арсенал классический: пистолет, дробовик, винтовка и арбалет. Последний выполняет роль BFG из Doom. Боеприпасов на всю игру раз-два и обчелся, зато один выстрел способен испепелить целую группу тварей.

Каждый ствол может работать в двух режимах: обычном и заряженном. Если удерживать кнопку стрельбы, выстрел будет мощнее, а порой и с дополнительным эффектом. Авторы попытались сбалансировать риск и потенциальную награду, но получилось не очень — нет никакой проблемы набрать дистанцию, чтобы использовать усиленный выстрел. Тратить патроны на стандартную пальбу просто нет смысла. Особенно если учесть, что с припасами здесь напряженно.

Во-первых, отсыпают патроны скупо — расходуйте максимально эффективно. Во-вторых, инвентарь сильно ограничен, и даже если вы сумели накопить пару обойм, они быстро забьют карманы. Часть придется сдать в хранилище. Разумеется, любой ключ от двери занимает столько же места, сколько и оружие или болторез — вот уж какой анахронизм жанра не стоило использовать. Понятно, что игрока хотят поставить перед выбором: запастись патронами, аптечками или гранатами. Но рюкзак у Путницы настолько крошечный, что постоянно приходится бегать в комнату сохранений, дабы складировать там расходники на будущее. Не выбрасывать же, честное слово. Ведь варианта положить подобранный предмет на землю отсутствует — только уничтожить.

⇡#Что нам остается

В отличие от тактического расчленения некроморфов в Dead Space, сражения с Сиротами больше напоминают отстрел зомби из Resident Evil. Эффективнее всего метить в голову, но можно и ненадолго обездвижить монстра выстрелом в ногу, подбежать и пару раз пнуть лежачего (заодно пару патронов сэкономите). Единственная уникальная черта Сирот — слияние. Некоторые враги могут поглотить павших товарищей и стать сильнее. Избежать такого исхода можно двумя способами: или нанести достаточно урона в процессе такого поглощения, или сжигать трупы.

Только вот испепелить каждого убитого врага не получится — ресурсов не хватит. Зажигательной смеси, с помощью которой можно запустить огненное кольцо вокруг себя, раз, два и обчелся. Станции зарядки выдают строго одну капсулу за раз и не повторяют заказ, пока в инвентаре есть хотя бы одна штука. Дополнительные единицы можно смастерить из подручного мусора, но ограниченный инвентарь все равно не даст разгуляться. Поэтому огонь (впоследствии выдают еще и гранаты) используется в основном как мощное боевое умение, а не тактический элемент. Куда ценнее поджечь группу еще шевелящихся Сирот, чтобы безопасно добить их выстрелом из дробовика.

Со временем схватки превращаются в рутину. Да, бои по большей части работают, а некоторые эпизоды заставляют понервничать, когда враги все прут и прут, а карманы почти пустые, и заканчиваешь противостояние с последним патроном в обойме. В одном из сражений финального противника я уложил взрывом бочки, ударив по ней кулаком — стрелять было уже нечем. Расстраивает скорее отсутствие разнообразия: все стычки проходят по одному сценарию, а бестиарий слишком скудный и не предлагает каких-то интересных сочетаний.

За пределами боя Cronos: The New Dawn предлагает исследовать окружение. Крайне рекомендую заглядывать в каждый уголок, чтобы не остаться у разбитого корыта. Помимо патронов, по миру разбросаны ячейки энергии и ядра — валюты для развития костюма, гаджетов и оружия. Каких-то новых возможностей открыть не получится, но увеличение урона или расширение рюкзака сделают прохождение более комфортным.

Авторы попытались как-то разнообразить продвижение по миру игры. Только все дополнительные механики никак не придают происходящему глубины. Например, почти в самом начале открывается возможность манипулировать некоторыми аномалиями. Звучит интересно, а на деле наводите прицел на красную сферу и нажимаете кнопку — автоматически меняется окружение. Не больше интерактивности, чем нажать клавишу для открытия двери. Или же ближе к середине вы найдете гравитационные ботинки. Думаете, получится с ними поиграться? Правильно, наводите прицел на специальную платформу, жмите кнопку — Путница автоматически перелетает через пропасть. Ну да, можно приземлиться на стену или потолок, но все равно это лишь визуальный прием, никак не меняющий опыт. В отличие от перестрелок в невесомости в той же Dead Space.

Может быть, не стоило пытаться изобретать велосипед, и ограничиться интересными пазлами? Ведь загадки в той же Silent Hill 2 Remake получились увлекательными и иногда требовали пораскинуть мозгами. В Cronos же есть лишь одна настоящая головоломка. И много эпизодов с беготней туда-обратно, призванных просто-напросто растянуть прохождение на несколько лишних часов.

* * *

Если вам нравится вязкая, тягучая атмосфера или ощущение тайны, Cronos: The New Dawn обязательно стоит попробовать. Хотя бы ради завораживающе мрачной картинки. Дизайнеры Bloober Team снова показали свое мастерство. Но как игра она лишь повторяет за громкими хитами жанра, не привнося ничего своего. Да, игровые механики, заимствованные у других хорроров, работают, но и только — они воспроизведены старательно, но без собственной искры и понимания, как можно было бы сделать лучше.

Достоинства:

мрачная атмосфера постапокалиптической Польши;

потрясающий визуальный дизайн;

интересные идеи заложены как в истории, так и геймплее…

Недостатки:

… к сожалению, они не получают достойного воплощения и развития;

почти все механики позаимствованы у коллег по жанру, но исполнены слабее.

Графика Cronos: The New Dawn радует уникальной стилистикой и скрупулезной прорисовкой сотен мелочей силами Unreal Engine 5. Звук Большую часть времени саундтрек мрачным эмбиентом нагоняет атмосферу. Отдельные эпизоды внезапно подчеркиваются живым пианино или ретро-техно в духе фантастики восьмидесятых. Одиночная игра Бродить по закоулкам постапокалиптической Польши приятно, но Cronos тянет на дно вторичность и однообразие большинства механик. Оценочное время прохождения Полтора-два десятка часов по счетчику. На треть дольше, чем стоило, по ощущениям. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Cronos: The New Dawn рядом с Dead Space смотрится как Cold Fear на фоне Resident Evil 4.

Оценка: 7,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео: