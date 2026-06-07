ChatGPT получил крупнейшее обновление и превратится в «суперприложение» в преддверии IPO OpenAI

Компания OpenAI в преддверии IPO, сроки которого пока не оговорены, планирует провести крупнейшее с момента запуска обновление ИИ-чат-бота ChatGPT. Цель — превратить чат-бот в «суперприложение», которое объединяет инструменты программирования и агентов ИИ, добавив функции, которые принесут больше дохода, сообщил ресурс The Financial Times.

По словам нынешних и бывших сотрудников, модернизация ChatGPT является частью более масштабной реорганизации в OpenAI, в рамках которой компания перенаправляет ресурсы на привлечение прибыльных корпоративных клиентов и усиление конкуренции с ещё одним «тяжеловесом» в сфере ИИ Anthropic.

Компания с капитализацией в $850 млрд ищет новые драйверы роста и повышения прибыльности, сталкиваясь с растущим давлением со стороны инвесторов в преддверии первичного публичного размещения акций.

Эта стратегия знаменует собой отход от прежнего курса для компании под руководством Сэма Альтмана (Sam Altman), которая вывела ИИ-технологию в мейнстрим, представив ChatGPT в 2022 году, отметил The Financial Times.

Изменения, призванные обеспечить больше ресурсов на расширение функциональности open-source агента для программирования Codex, отражают растущую убеждённость внутри компании в том, что будущее ИИ не за чат-ботами, а за ИИ-агентами, выполняющими задачи от имени пользователей.

В OpenAI всё чаще рассматривают ChatGPT с аудиторией почти в 1 млрд пользователей, как средство для их ознакомления со своими более ценными продуктами. Большинство потребителей используют чат-бот бесплатно.

Сообщается, что компания запустит обновление чат-бота в ближайшие недели. Первоначально это будет проявляться в виде изменений на веб-сайте и в мобильных приложениях ChatGPT, поощряющих клиентов использовать кодирование, создание изображений и приложения от внешних партнёров.

Также следует отметить, что стратегия OpenAI стала ближе к Anthropic, чья ориентация на разработку продуктов для бизнеса способствовала её стремительному росту.