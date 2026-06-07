Gears of War: E-Day выйдет 6 октября на PC и Xbox, но не на PS5 — экшен будет консольным эксклюзивом Microsoft

Презентация Xbox Games Showcase 2026 стартовала с показа геймплея экшена Gears of War: E-Day — разработчики из The Coalition выпустили 7-минутный ролик с городскими боями, системой расчленения и постановочными сценами.

Действие грядущей E-Day происходит за 14 лет до событий самой первой Gears of War. Маркус Феникс и Доминик Сантьяго столкнутся с ордой Саранчи, которая впервые вырвется из земли по хронологии здешней вселенной, и вступят в отчаянный бой на выживание.

Игрокам нужно будет вести бои в осаждённом городе. Разработчики обещают масштабную сюжетную кампанию, PvE-режим Horde Siege, PvP-режим Versus с боями формата «4 на 4» и рейтинговыми матчами.

Gears of War: E-Day поступит в продажу 6 октября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Проект совершенно точно не выйдет на PS5, о чём в рамках презентации было объявлено отдельно.