Постапокалиптический шутер Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года — новый геймплейный трейлер

Издательство Deep Silver и разработчики из студии 4A Games выпустили новый трейлер своего постапокалиптического шутера Metro 2039. В атмосферном видео, показ которого состоялся в рамках Xbox Games Showcase 2026, есть не только постановочные сцены, но и фрагменты с реальным геймплеем.

Ещё в момент анонса авторы заявляли, что это будет самая мрачная игра в серии — это хорошо заметно и по локациям в свежем материале. Безликие руины домов, тёмные коридоры, непроглядная серость днём и проливной дождь по ночам — на фоне Metro Exodus новая часть действительно выглядит более зловещей.

Действие Metro 2039 развернётся в 2039 году. Выживших в ядерной войне и осевших в туннелях московского метро объединили под знаменем режима «Новорейх». Фанатичный спартанец Хантер правит здесь жёсткой рукой, полагаясь на пропаганду, страх и распространение дезинформации.

Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.