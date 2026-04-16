Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности

Как и было обещано, 16 апреля издательство Deep Silver и разработчики из студии 4A Games представили постапокалиптический шутер Metro 2039 — первую флагманскую игру серии со времён Metro Exodus (2019).

События Metro 2039 развернутся в 2039 году. Последние выжившие в ядерной войне вели борьбу в туннелях московского метро, пока их не объединили под одним знаменем режима «Новорейх», у руля которого стоит фанатичный спартанец Хантер.

«Новорейх» обещает спасение и новую жизнь для людей на поверхности, но в реальности общины стали жертвами авторитарного режима Хантера: страх, пропаганда, дезинформация и так далее.

Игрокам достанется роль отшельника по прозвищу Странник (герой полностью озвучен), которого преследуют жестокие кошмары наяву. Он поклялся никогда не возвращаться в метро, но в Metro 2039 вынужден это сделать.

Анонс Metro 2039 сопровождался пятиминутным кинематографическим трейлером и 50-секундным отрывком со смесью геймплея и заставочных роликов. Оба сегмента объединяет прикреплённое выше видео.

Скриншоты

Обещают самую мрачную игру серии с акцентом на решениях, последствиях и цене будущего, завораживающе красивый, но смертельно опасный мир, смесь исследования, выживания, сражений и стелса.

Релиз Metro 2039 ожидается ближайшей зимой на PC (Steam, Microsoft Store, страница в Epic Games Store пока неактивна), PS5, Xbox Series X и S. Среди поддерживаемых языков в сервисе Valve указан только английский.