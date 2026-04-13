Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039

Вслед за чередой слухов американский платформодержатель Xbox подтвердил планы на дебютный показ следующей номерной игры во франшизе постапокалиптических шутеров Metro от издательства Deep Silver и студии 4A Games.
Напомним, 4A Games раскрыла планы на следующую Metro ещё осенью 2020 года. Ранее сообщалось, что игра получит название Metro 2039, а её презентация пройдёт 16 апреля на неанонсированном шоу от Microsoft.
Как стало известно, Metro 2039 действительно представят 16 апреля на шоу Microsoft — оно называется Xbox First Look: Metro 2039 и стартует в 20:00 по Москве. Тизер предстоящего показа представлен ниже.
Премьера Xbox First Look: Metro 2039 пройдёт на официальном YouTube-канале Xbox (плеер уже доступен). Презентацию можно будет посмотреть с субтитрами на 26 языках, но русский среди них не представлен.
«Metro 2039 — следующий знаковый шутер от признанных рассказчиков из 4A Games. Отправьтесь в тёмное сердце постапокалиптической Москвы в ужасающей борьбе за саму душу метро», — гласит описание трансляции.
Описание Xbox First Look: Metro 2039 частично подтвердило прошлогодние слухи об игре. Датамайнеры из сообщества «Вокруг-Билдов Metro|4A Games» прошлой зимой говорили, что события проекта развернутся исключительно в Москве.
По слухам, главным героем Metro 2039 будет не Артём Чёрный (протагонист прошлых частей), среди уровней появятся коридорные и открытые, а среди побочных квестов — «большие и интересные».
