Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039

Вслед за чередой слухов американский платформодержатель Xbox подтвердил планы на дебютный показ следующей номерной игры во франшизе постапокалиптических шутеров Metro от издательства Deep Silver и студии 4A Games.

Напомним, 4A Games раскрыла планы на следующую Metro ещё осенью 2020 года. Ранее сообщалось, что игра получит название Metro 2039, а её презентация пройдёт 16 апреля на неанонсированном шоу от Microsoft.

Как стало известно, Metro 2039 действительно представят 16 апреля на шоу Microsoft — оно называется Xbox First Look: Metro 2039 и стартует в 20:00 по Москве. Тизер предстоящего показа представлен ниже.

Премьера Xbox First Look: Metro 2039 пройдёт на официальном YouTube-канале Xbox (плеер уже доступен). Презентацию можно будет посмотреть с субтитрами на 26 языках, но русский среди них не представлен.

«Metro 2039 — следующий знаковый шутер от признанных рассказчиков из 4A Games. Отправьтесь в тёмное сердце постапокалиптической Москвы в ужасающей борьбе за саму душу метро», — гласит описание трансляции.

Описание Xbox First Look: Metro 2039 частично подтвердило прошлогодние слухи об игре. Датамайнеры из сообщества «Вокруг-Билдов Metro|4A Games» прошлой зимой говорили, что события проекта развернутся исключительно в Москве.

По слухам, главным героем Metro 2039 будет не Артём Чёрный (протагонист прошлых частей), среди уровней появятся коридорные и открытые, а среди побочных квестов — «большие и интересные».

Материалы по теме
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order
Инсайдеры: спустя семь лет после Metro Exodus новая Metro наконец готова к анонсу
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году
Resident Evil Requiem стала первой игрой 2026 года с Denuvo, которую полноценно взломали пираты
window-new
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
GIF с танцем Рейчел из «Друзей» разросся до сотен гигабайт и сломал бэкапы Discourse 15 мин.
Взломщики Rockstar опубликуют украденные данные — разработчик GTA VI не выполнил требования хакеров 42 мин.
Большинство австралийских подростков продолжило сидеть в соцсетях, несмотря на запрет 56 мин.
Microsoft подтвердила презентацию новой «Метро» — где и когда смотреть Xbox First Look: Metro 2039 2 ч.
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 3 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 4 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 6 ч.
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры 7 ч.
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ 7 ч.
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order 8 ч.
Microsoft выпустила виртуальную мышь Gamepad Cursor для портативных консолей на Windows 2 ч.
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 2 ч.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 3 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 3 ч.
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки 3 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 5 ч.
Хранилище Backblaze Storage Pod стало экспонатом Музея компьютерной истории 5 ч.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 6 ч.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 6 ч.
Aria Networks представила «думающую» сетевую платформу Deep Networking для высокоэффективных ИИ-инфраструктур 6 ч.